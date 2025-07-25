شكرا لقرائتكم خبر عن غزة تفقد إعلامييها.. 232 شهيدًا من الصحفيين والمطالبات بمحاكمة الاحتلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة ارتفاع عدد الشهداء من الصحفيين إلى 232 منذ بداية الحرب على القطاع في 7 أكتوبر، وذلك بعد الإعلان مؤخرًا عن استشهاد الصحفي آدم أبو هربيد.

وأعرب المكتب الإعلامي الحكومي عن إدانته "بأشد العبارات لاستهداف وقتل واغتيال الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين الفلسطينيين بشكل ممنهج"، داعيًا الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، وكل الأجسام الصحفية في مختلف دول العالم إلى "إدانة هذه الجرائم الممنهجة ضد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة".

وحمّل المكتب "الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية والدول المشاركة في جريمة الإبادة الجماعية، مثل المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا، المسؤولية الكاملة عن ارتكاب هذه الجرائم النكراء الوحشية".

وطالب المكتب "المجتمع الدولي والمنظمات الدولية، والمنظمات ذات العلاقة بالعمل الصحفي والإعلامي في كافة دول العالم، بإدانة جرائم الاحتلال، وردعه، وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة، وتقديم مجرميه للعدالة".

كما دعا المكتب إلى "ممارسة الضغط الجاد والفاعل لوقف جريمة الإبادة الجماعية، وحماية الصحفيين والإعلاميين في قطاع غزة، ووقف جريمة قتلهم واغتيالهم".