صور| بـدء التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ في مصر

الدمام في الاثنين 4 أغسطس 2025 02:45 مساءً كتب شريف احمد - بدأ الناخبون المصريون الإدلاء بأصواتهم اليوم في انتخابات مجلس الشيوخ لانتخاب 200 من أصل 300 عضو في المجلس الذي يُعيّن ثلث أعضائه بقرار جمهوري من الرئيس المصري.

ويدلي الناخبون بأصواتهم على مدى يومين في 8286 مركزًا انتخابيًا داخل مصر تحت إشراف قضائي، حيث يتنافس 428 مرشحًا على المقاعد الفردية منهم 186 مرشحًا مستقلًا و242 مرشحًا عن الأحزاب السياسية، وقائمة واحدة في كل من الدوائر المخصصة لنظام القوائم.

ويتولى المجلس دراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بتعزيز الديمقراطية ودعم السلام الاجتماعي، إضافة إلى إبداء الرأي في تعديلات الدستور ومشروعات القوانين المُحالة إليه وفقًا لأحكام القانون.

يُذكر أن تصويت المصريين في الخارج جرى يومَي الجمعة والسبت الماضيين داخل 136 لجنة فرعية بالبعثات الدبلوماسية المصرية في 117 دولة حول العالم، وسط مشاركة عالية من المغتربين بالدول العربية.