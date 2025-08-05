اخبار الخليج

إغلاق صناديق الاقتراع في اليوم الأول من انتخابات الشيوخ المصري

0 نشر
واس - القاهرة 0 تبليغ

  • إغلاق صناديق الاقتراع في اليوم الأول من انتخابات الشيوخ المصري 1/3
  • إغلاق صناديق الاقتراع في اليوم الأول من انتخابات الشيوخ المصري 2/3
  • إغلاق صناديق الاقتراع في اليوم الأول من انتخابات الشيوخ المصري 3/3

الدمام في الثلاثاء 5 أغسطس 2025 01:33 صباحاً كتب شريف احمد - أُغلقت صناديق الاقتراع في الساعة التاسعة من مساء أمس الاثنين، في معظم المراكز الانتخابية بالمحافظات المصرية، والبالغ عددها 8286 مركزًا انتخابيًا، تُجرى فيها انتخابات مجلس الشيوخ المصري في يومها الأول.
وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر انتظام العملية الانتخابية دون معوقات، وإقبال الناخبين على المراكز الانتخابية للإدلاء بأصواتهم، مشيرةً إلى استئناف عملية التصويت غدًا في 9 صباحًا.

أخبار متعلقة

 

قطر: اقتحام المسجد الأقصى استفزاز لمشاعر المسلمين في العالم
الرئيس عون يتعهد بتحقيق العدالة بعد 5 سنوات من انفجار مرفأ بيروت
ويتنافس في انتخابات مجلس الشيوخ في مصر نحو 428 مرشحًا على المقاعد الفردية، منهم 186 مرشحًا مستقلًا، و242 مرشحًا عن الأحزاب السياسية، وقائمة انتخابية واحدة في كل من الدوائر المخصصة لنظام القوائم.
الكلمات الدلائليه
آية عبد الرحمن

آية عبد الرحمن

كاتبة محتوى في موقع الخليج 365، أهوى الكتابة في كافة المجالات الإخبارية المصرية والعربية والتريندات وغيرها، أسعى لتقديم المعلومات بشفافية تامة لتصل بوضوح إلى الباحثين عنها

Advertisements

قد تقرأ أيضا