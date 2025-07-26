شكرا لقرائتكم خبر عن بعد وفاة هوجان.. كيف تؤثر السكتة القلبية على كبار السن؟ والان مع تفاصيل الخبر

أفادت تقارير إعلامية وفاة المصارع الأمريكي هالك هوجان إثر إصابته بسكتة قلبية في منزله عن عمر ناهز ال71 عاما، وكان هوجان، نجمًا عالميًا ذاع صيته في ثمانينيات القرن الماضي فى المصارعة، فى هذا التقرير نتعرف على كيف يمكن أن تؤثر السكتة القلبية على كبار السن وما هي فرص نجاتهم، بحسب موقع تايمز ناو.

ما هي السكتة القلبية؟

تحدث السكتة القلبية عندما يتوقف القلب عن النبض أو ينبض بسرعة كبيرة لدرجة توقفه عن ضخ الدم، ووفقًا للأطباء، عادةً ما ينهار المصابون أثناء السكتة القلبية ويفقدون القدرة على الاستجابة، وتبدأ الأعراض دون سابق إنذار.

قد تُصبح هذه الحالة المُهددة للحياة قاتلة إذا لم تُعالج فورًا، فبما أن قلبك يتوقف عن ضخ الدم في غضون دقائق، فإن ذلك يُعرّض أعضاءك وجسمك بأكمله لخطر الموت لاحتياجها المستمر إلى الأكسجين.

ما مدى خطورة السكتة القلبية على كبار السن؟

يقول الخبراء إن السكتة القلبية قد تكون بالغة الخطورة على كبار السن، وخاصةً من تجاوزوا الستين من العمر، نظرًا لتزايد عوامل الخطر وانخفاض الاحتياطي الفسيولوجي، وبينما يُعدّ العمر عامل خطر رئيسيًا، فإن معظم كبار السن يعانون أيضًا من أمراض قلبية كامنة، مثل مرض القلب التاجي، مما يزيد بشكل كبير من احتمالية إصابتهم بالسكتة القلبية.

علاوة على ذلك، قد تكون معدلات نجاة كبار السن من السكتة القلبية أقل، خاصةً في حالات الإصابة داخل المستشفى، ومن عوامل الخطر المتزايدة لدى كبار السن:

تقدم العمر

يزداد خطر الإصابة بالسكتة القلبية بشكل كبير مع التقدم في السن، كما أن التعافي منها إما غير موجود أو يكون بطيئًا للغاية.

الأمراض المصاحبة

بالنسبة لكبار السن من الرجال والنساء، فإن معظمهم يعانون بالفعل من عدد من المشاكل الصحية أو الأمراض المصاحبة، والتي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم آثار السكتة القلبية.

انخفاض القدرة على التعافى

بالنسبة لكبار السن، تنخفض قدرة أجسامهم على التعافي من السكتة القلبية، مما يزيد من صعوبة نجاة كبار السن وتعافيهم. ووفقًا للخبراء، قد يكون كبار السن الذين يعانون من سكتة قلبية أكثر عرضة للوفاة بسبب عوامل مثل:

قصور الجهاز التنفسي

خلل وظيفي

الوذمة الرئوية الحادة

علامات وأعراض السكتة القلبية

ويقول الأطباء إن أعراض السكتة القلبية المفاجئة تكون فورية وشديدة وتشمل:

انهيار مفاجئ

لا يوجد نبض

لا تنفس

فقدان الوعي

في بعض الأحيان، تظهر أعراض أخرى قبل السكتة القلبية المفاجئة، والتي قد تشمل:

الم في الصدر

ضيق التنفس

ضعف

نبضات قلب سريعة أو خفقان.

وبحسب الدراسات، فإن التقدم في السن يرتبط بانخفاض معدلات البقاء على قيد الحياة لمدة 30 يومًا بعد السكتة القلبية في المستشفى.

