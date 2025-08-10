- 1/7
كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 10 أغسطس 2025 07:02 صباحاً - متلازمة تكيُّس المبايض هي اضطراب هرموني يتسبب في تشكل تجمعات صغيرة مملوءة بالسوائل داخل المبايض، ومن الأعراض الرئيسية لتكيس المبايض؛ حدوث خلل غير طبيعي في انتظام الدورة الشهرية، عدم التبويض بشكل صحيح، ما قد يؤثر على القدرة على الحمل، وهنا يتبادر إلى الذهن السؤال: هل تكيس المبايض يمنع الحمل؟
الوراثة: إذا كان أحد أفراد العائلة المقربين، مثل الأم أو الأخت، مصابة بمتلازمة تكيس المبايض، فقد تكونين أكثر عرضة للإصابة به.
الاختلال الهرموني: تتميز متلازمة تكيس المبايض بخلل في الهرمونات، وخاصة المستويات المرتفعة من الأندروجينات.
فرط هرمون التستوستيرون: -خلل هرموني- يمكن أن يعطل الوظيفة الطبيعية للمبيضين، ويُترجم لدى 70% من النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض، بحدوث حب الشباب وتساقط الشعر (الثعلبة)
مقاومة الأنسولين: تعاني العديد من السيدات المصابات بمتلازمة تكيس المبايض من مقاومة الأنسولين، حيث لا تستجيب خلايا الجسم بشكل فعال للأنسولين؛ ما يؤدي إلى زيادة إنتاج الأنسولين، الذي قد يساهم في ارتفاع مستويات الأندروجين ويتداخل مع الإباضة.
الالتهاب: قد يكون الالتهاب المزمن منخفض الدرجة عاملاً مساهماً في متلازمة تكيس المبايض؛ حيث يمكن أن يؤدي هذا الالتهاب إلى مقاومة الأنسولين وتعطيل وظيفة المبيض.
نمط الحياة: يمكن أن تؤدي السمنة ونمط الحياة غير الصحي، بما في ذلك سوء التغذية وعدم ممارسة التمارين الرياضية، إلى تفاقم أعراض متلازمة تكيس المبايض، مع زيادة خطر الإصابة بالحالة.
القلق واضطراب الحالة النفسية: كالشراهة تجاه الطعام، الإرهاق والتعب العام من الأسباب لتكيس المبايض.
العوامل البيئية: مثل التعرض للمواد الكيميائية المسببة لاضطرابات الغدد الصماء؛ حيث تساهم في تطور متلازمة تكيس المبايض.
الخليج 365: الحمل ليس مستحيلاً؛ وحتى نجيب عن سؤال هل يحدث حمل مع تكيس المبايض؟ يجب أن نعرف: أن التكيس الوظيفي له أثر كبير في الخصوبة بشكل سليم، مما يؤدي إلى حدوث الحمل بطريقة طبيعية.
يمكن حدوث حمل أثناء تكيس المبيض في بعض الحالات؛ التي قامت بتعديل نمط الحياة لديها، بالاعتماد على اتباع نظام غذائي منخفض بالسكر والكربوهيدرات والبعد عن الأطعمة المصنعة وأداء التمارين الرياضية بشكل منتظم للحفاظ على الوزن المثالي وتحسين الخصوبة.
حالات حدث الحمل بها بعد علاج تكيسات المبايض، عن طريق الأدوية والهرمونات، ماعدا الحالات المعقدة؛ فقد تسبب تكيسات الحمل حدوث عقم لدى السيدات.
الحمل بشكل طبيعي والإنجاب، رغم أن تكيس المبايض يمكن أن يؤثر على الخصوبة ويصّعب الحمل، ولكنه لا يمنعه بشكل قاطع، ومع العلاج المناسب، يمكن للكثير من النساء المصابات بتكيس المبايض، بينما تواجه بعض النساء صعوبة في الحمل بسبب عدم التبويض بشكل صحيح.
عليك بالنظام الغذائي المتوازن؛ لتدعيم صحة المبايض والخصوبة، ولتحسين فرص الحمل، كما أنه يساعد في تقليل التوتر.
*ملاحظة من "الخليج 365": قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص.
اللقاء والدكتورة علياء الصفتي أخصائية جهاز تناسلي وعقم، للتعرف إلى أسباب التكيس وعلاماته الظاهرة، وتأثيره على صحة الحامل، وطرق العلاج.
أعراض تكيس المبايض:
- اضطرابات الدورة الشهرية، بمعنى عدم انتظام الدورة الشهرية، أو تأخرها، أو غزارة الحيض.
- صعوبة في الحمل، قد تواجه النساء صعوبة في الحمل بسبب عدم انتظام التبويض.
- زيادة الوزن، قد تلاحظ بعض النساء زيادة في الوزن أو صعوبة في فقدانه.
- حب الشباب، قد يظهر حب الشباب على الوجه والجسم.
- تساقط الشعر، قد يصبح الشعر خفيفاً أو يتساقط.
- الشعور بالتعب، قد تشعر المرأة بالتعب والإرهاق.
- ألم في أسفل البطن، قد تشعر المرأة بألم مستمر في منطقة أسفل البطن.
- انتفاخ البطن، قد يصاحب الحالة انتفاخ في منطقة البطن.
- زيادة شعر الوجه والجسم، قد تلاحظ بعض النساء نمو الشعر الزائد في مناطق غير مرغوب فيها.
- تغيرات في المزاج.
تأثير تكيس المبايض على الخصوبة:
اضطراب التبويض:تكيس المبايض يمكن أن يؤدي إلى عدم انتظام أو غياب التبويض، وهو ما يعيق عملية الإخصاب، كما يمكن أن تتشكل أكياس صغيرة على المبايض نتيجة لتكيس المبايض، مما قد يعيق حركة البويضة والحيوانات المنوية.
اختلال الهرمونات:يمكن أن يؤدي تكيس المبايض إلى اضطراب في الهرمونات؛ مما يؤثر على عملية التبويض والخصوبة، قد تعاني بعض النساء من تقلبات مزاجية أو اكتئاب.
أسباب متلازمة تكيس المبايض
تأثير تكيس المبايض على صحة المرأة
- يؤدي إلى عدم انتظام الدورة الشهرية، لفترات طويلة أو قصيرة بين الدورات، ونزيف غزير أو خفيف، وقد تعاني المرأة من أعراض مثل آلام الحيض وتغيرات المزاج.
- يعتبر من أسباب العقم عند النساء؛ إذ إن عدم التبويض النظامي يجعل من الصعب على المرأة الحمل.
- لتكيس المبايض علاقة بمشاكل في التمثيل الغذائي مثل: السمنة ومقاومة الأنسولين، وقد يزيد ذلك من مخاطر الإصابة بالسكري وارتفاع ضغط الدم ومشاكل القلب.
- قد تشعر بعض النساء المصابات بتكيس المبايض بزيادة نمو الشعر في مناطق غير مرغوب فيها؛ مثل الوجه والصدر والبطن، وقد تعاني بعضهن من اضطرابات المزاج مثل الاكتئاب والقلق.
- يجب ملاحظة أن تأثير تكيس المبايض يختلف من شخص لآخر، وقد لا تواجه جميع النساء المصابات بالتكيس الأعراض أو الآثار الصحية نفسها.
- وإذا كنتِ تشتبهين في أن لديك تكيس المبايض، أو تعانين من أعراض غير طبيعية، فيجب عليك استشارة الطبيب للتشخيص الدقيق والعلاج المناسب.
علاج تكيس المبايضبالنسبة لعلاج تكيس المبايض، فإن الخيارات تتنوع حسب الأغراض والأهداف الشخصية، ويتضمن العلاج:
- تغييرات في النظام الغذائي: وممارسة التمارين البدنية المنتظمة؛ وذلك للمساعدة في تحسين الحالة الهرمونية وتعزيز الحمل.
- العلاج الدوائي: يمكن وصف أدوية مثل: حبوب منع الحمل المركبة التي تحتوي على هرموني (الإستروجين والبروجسترون)؛ لتنظيم الدورة الشهرية وتعزيز التبويض، وقد يوصَى بمنشطات التبويض لزيادة فرصة التبويض.
- إجراءات جراحية: في بعض الحالات، قد يتطلب علاج تكيس المبايض إجراء جراحياً لإزالة التكيسات، أو إصلاح الأنسجة المبيضية المتضررة، ويتم اللجوء إلى هذا الخيار عندما تكون الأعراض شديدة ولا تستجيب للعلاج الدوائي.
- تتفاوت مدة علاج تكيسات المبايض: بحسب نوع العلاج، ودرجة التكيسات لدى المرأة، فالعلاج الدوائي مدته تتراوح ما بين ثلاثة أشهر إلى سنة تقريباً، وإذا كانت درجة تكيس المبايض خفيفة؛ فإنها تستغرق وقتاً أقصر في العلاج.
- عليك استشارة أخصائي تناسلي وعقم: (طبيب نسائي متخصص في الخصوبة) للحصول على رأي متخصص، لتقييم حالتك وتحديد الخيارات المناسبة لك.
هل يحدث حمل مع تكيس المبايض؟
