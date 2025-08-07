انت الان تتابع خبر بغداد وبكين تبحثان التحضيرات للقمة العربية – الصينية الثانية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخارجية العراقية ذكرت في بيان، ان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، فؤاد حسين، استقبل اليوم الخميس سفير جمهورية الصين الشعبية لدى العراق، تسوي وي. ونقل السفير خلال اللقاء رسالة من وزارة الخارجية الصينية تتعلق بالتحضيرات الجارية لعقد القمة العربية–الصينية الثانية، والمقرر إقامتها في العاصمة بكين خلال العام المقبل.وأعرب السفير تسوي عن تقدير بلاده للدور المحوري الذي يضطلع به العراق في إطار التحضير للقمة، لا سيما في ظل رئاسته الحالية للقمة العربية، مشددًا على أهمية التنسيق والتعاون مع الجانب العراقي لضمان نجاح هذا الحدث المهم.

من جانبه، أكد الوزير أهمية عقد القمة في بكين، مشيرًا إلى تطلع العراق للعب دور فاعل في التحضير لها، وتنسيق المواقف بين الدول العربية وجامعة الدول العربية، بما يسهم في تحقيق أهداف القمة وإنجاح أعمالها.

وتم الاتفاق – بحسب البيان - خلال اللقاء على وضع آلية تنسيقية مشتركة بين العراق والصين، تتولى متابعة التحضيرات للقمة، وتحديد مواعيد اجتماعاتها في المستقبل القريب.

كما بحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين، والتطلع إلى التحضير لزيارة مرتقبة لوفد رفيع المستوى من الصين إلى بغداد، بهدف متابعة العمل على تطوير وتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

