اتفاق بين أبورغيف ورئيس اتحاد مجالس البحث العلمي العربي على التعاون المؤسسي

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي للهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "أبورغيف، استقبل اليوم رئيس اتحاد مجالس البحث العلمي العربي، د.عبد المجيد بن عمارة، في مقر الهيئة ببغداد، بحضور د.بهاء السعبري ود.محمد الربيعي وعدد من الاساتذة الأكاديميين من الجانبين".وأضاف المكتب، أن "الاجتماع شهد مناقشة آفاق التكامل بين قطاع الإعلام والاتصالات وبين المجتمع العلمي، وسبل دعم المشاريع البحثية والتقنية المرتبطة بالتحول الرقمي والابتكار، إلى جانب مناقشة برامج تبادل الخبرات والتدريب المتخصص".

وتابع المكتب، أن "الاجتماع تناول أهمية توظيف البحث العلمي لصالح التطورات المتسارعة في الإعلام الرقمي والأمن السيبراني، وربط الإعلام بالمجتمع المعرفي وفقاً لمنهجية شاملة تعزز لهويةٍ بحثيةٍ رصينة".

من جهته، أعرب بن عمارة عن "اهتمام اتحاد مجالس البحث العلمي بتوسيع التعاون مع المؤسسات العراقية، مثمناً الدور الريادي الذي تضطلع به هيأة الإعلام والاتصالات في دعم المشهد التقني والمعرفي في العراق والمنطقة، واتفق الطرفان على مواصلة التعاون واللقاءات المشتركة وتنسيق الأدوار والجهود".

