بسبب سمعته اجتماعيا.. المفوضية تلغي رقم 56 من التسلسل الانتخابي

بغداد - ياسين صفوان - وقالت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي للوكالة الرسمية، إن "الاحصائية الأخيرة لعدد التحالفات والأحزاب والمرشحين الأفراد التي ستحصل على أرقام القرعة تمثلت كالآتي: ( عدد التحالفات 31، عدد الأحزاب 38، عدد المرشحين، 76، وعدد الأفراد للمقاعد العامة 23، أما عدد أفراد مقاعد المكونات فبلغ 53)".وأضافت أن "القرعة تبدأ من تسلسل 201"، مشيرة الى "مجلس المفوضين قرر الغاء رقم 56 من هذه التسلسلات لمدلولاته الاجتماعية".

وتابعت، أن "هذه الاعداد للتحالفات والأحزاب والقوائم المنفردة التي ستجري عليها اليوم".

