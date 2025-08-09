انت الان تتابع خبر انتخابات 2025.. تحالف خدمات يحمل التسلسل 271 والحزب الديمقراطي 275 وتقدم 255 والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وقال مدير دائرة الإعلام والاتصال الجماهيري في المفوضية بلال أكرم عباس في مؤتمر صحفي حضرته الخليج 365، إن "عدد التحالفات المشاركة في الانتخابات 31 تحالفاً وعدد الأحزاب 38، وعدد المرشحين 76، ما يجعل المجموع 145".
وفيما يلي نتائج القرعة الأولى الخاصة بالتحالفات والاحزاب والمرشحين الافراد للمقاعد الأولى:
260 الدكتور دلشاد محمد
216 الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكردستاني
التسلسل 258 بارزير محمد علي
التسلسل 274 المحامية هيفاء حسين
التسلسل 227 الاستاذة التربوية امل حسن رحيم العقابي
التسلسل 266 تحالف التفوق
التسلسل 267 نينوى لاهلها
التسلسل 243 الشرگاط لاهلها
التسلسل 269 الحسم الوطني
التسلسل 219 هه وري فدعم رضا
التسلسل 271 تحالف خدمات
التسلسل 277 صقورنا
التسلسل 275 الحزب الديمقراطي الكردستاني
التسلسل 264 حركة الرواد الوطني
التسلسل 255 حزب تقدم
التسلسل 253 بارنز ئاكم عبد الله
التسلسل 252 تحالف تصميم
التسلسل 232 فينوس بابان
التسلسل 238 المقدم علي عباس جاسم صاحب السلطاني
التسلسل 239 حركة سومريون
التسلسل 244 ائتلاف الاساس العراقي
التسلسل 214 المهندس نصير نصيف العكاشي
التسلسل 273 هاوار مصطفى خان
التسلسل 291 الجبهة الفيلية
التسلسل 235 تيار قضيتنا
التسلسل 218 منظمة بدر
التسلسل 207 ائتلاف الاعمار والتنمية
التسلسل 228 تحالف شراكتنا في صلاح الدين
التسلسل 201 تحالف القضية الايزيدية
التسلسل 263 احمد حسين
التسلسل 260 حزب الولاء الوطني
التسلسل 204 التحالف العربي في كركوك
التسلسل 237 تحالف الحدباء الوطني
