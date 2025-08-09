انت الان تتابع خبر انتخابات 2025.. تحالف خدمات يحمل التسلسل 271 والحزب الديمقراطي 275 وتقدم 255 والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مدير دائرة الإعلام والاتصال الجماهيري في المفوضية بلال أكرم عباس في مؤتمر صحفي حضرته الخليج 365، إن "عدد التحالفات المشاركة في الانتخابات 31 تحالفاً وعدد الأحزاب 38، وعدد المرشحين 76، ما يجعل المجموع 145".

وفيما يلي نتائج القرعة الأولى الخاصة بالتحالفات والاحزاب والمرشحين الافراد للمقاعد الأولى:

260 الدكتور دلشاد محمد

216 الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكردستاني

التسلسل 258 بارزير محمد علي

التسلسل 274 المحامية هيفاء حسين

التسلسل 227 الاستاذة التربوية امل حسن رحيم العقابي

التسلسل 266 تحالف التفوق

التسلسل 267 نينوى لاهلها

التسلسل 243 الشرگاط لاهلها

التسلسل 269 الحسم الوطني

التسلسل 219 هه وري فدعم رضا

التسلسل 271 تحالف خدمات

التسلسل 277 صقورنا

التسلسل 275 الحزب الديمقراطي الكردستاني

التسلسل 264 حركة الرواد الوطني

التسلسل 255 حزب تقدم

التسلسل 253 بارنز ئاكم عبد الله

التسلسل 252 تحالف تصميم

التسلسل 232 فينوس بابان

التسلسل 238 المقدم علي عباس جاسم صاحب السلطاني

التسلسل 239 حركة سومريون

التسلسل 244 ائتلاف الاساس العراقي

التسلسل 214 المهندس نصير نصيف العكاشي

التسلسل 273 هاوار مصطفى خان

التسلسل 291 الجبهة الفيلية

التسلسل 235 تيار قضيتنا

التسلسل 218 منظمة بدر

التسلسل 207 ائتلاف الاعمار والتنمية

التسلسل 228 تحالف شراكتنا في صلاح الدين

التسلسل 201 تحالف القضية الايزيدية

التسلسل 263 احمد حسين

التسلسل 260 حزب الولاء الوطني

التسلسل 204 التحالف العربي في كركوك

التسلسل 237 تحالف الحدباء الوطني