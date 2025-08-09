العراق يرحب بإعلان اتفاق سلام بين أرمينيا وأذربيجان

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوزارة في بيان، "تعرب وزارة الخارجية عن ترحيب جمهورية العراق بإعلان التوصل إلى اتفاق سلام بين جمهورية أرمينيا وجمهورية أذربيجان".

وجددت الوزارة أملها في أن يسهم هذا الاتفاق بتحقيق الاستقرار وتعزيز الأمن في منطقة القوقاز، وينعكس إيجاباً على الشعبين الصديقين.

وأشادت الوزارة بـ"الجهود التي بذلتها الولايات المتحدة الأمريكية في تسهيل التوصل إلى هذا الاتفاق"، مؤكدة "دعم العراق لجميع المساعي الرامية إلى حل النزاعات بالطرق السلمية، بما يضمن احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، ويعزز الأمن والتنمية الإقليمية".