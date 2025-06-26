الفرق بين المكياج المات والمكياج اللامع.. وأيهما تختارين لإطلالة مثالية؟

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 26 يونيو 2025 11:53 صباحاً - في عالم الجمال المتجدد، لم تعد خطوة وضع المكياج مجرّد روتين يومي، بل تحوّلت إلى فنّ يعكس أسلوب المرأة، وحالتها المزاجية، ودرجة وعيها بصيحات الجمال التي تليق بها. فالاختيار لم يعد محصوراً بدرجات الألوان أو نوع المنتجات، بل أصبح يشمل أيضاً اللمسة النهائية للبشرة التي يمكن أن تغيّر ملامح الوجه بالكامل، وتمنحه إما طابعاً راقياً أو توهّجاً مشرقاً ينبض بالحيوية.

ومن بين أبرز الاتجاهات التي تتصدّر صيحات المكياج منذ مواسم عدّة، نجد أسلوبين متناقضين لكن متكاملين في الوقت نفسه: المكياج المات (Matte) والمكياج اللامع أو الديوي (Dewy/Glowy). لكلّ منهما فلسفة جمالية مختلفة: فالمات يعكس الكلاسيكية والثبات، بينما يتميز اللامع بالإشراق، والنضارة، والتألّق الأنثوي. فمتى تختارين كل نوع؟ وما الفرق الحقيقي بينهما؟

في السطور التالية، تستعرض لك "الخليج 365" الفرق بين المكياج المات والمكياج اللامع من حيث التركيبة، وطريقة التطبيق، وتوقيت الاستخدام، ونوع البشرة المثالي لكل منهما؛ لتكتشفي الأسلوب الذي يعزز من جمالك.

ما هو المكياج المات؟

من عرض ساكاي Sacai - مصدر الصورة Launchmetrics/Spotlight ©

يتميّز المكياح المات بتركيبة خالية من اللمعان، تمنح البشرة لمسة نهائية مخملية وناعمة تشبه لمسات الفلتر على الصور. يعتمد هذا الأسلوب على مستحضرات بتركيبة خالية من الزيوت أو اللمعان، تمنح البشرة لمسة نهائية مخملية غير لامعة، فتبدو أكثر صفاءً وثباتاً. ويُعتبر كريم الأساس المات أحد أبرز المستحضرات في هذا الاتجاه؛ إذ يساعد على توحيد لون البشرة، وتغطية الشوائب، والتحكّم بإفراز الزيوت، خصوصاً لصاحبات البشرة الدهنية والمختلطة. إلى جانبه، تأتي البودرة المضغوطة المات؛ لتثبيت المكياج ومنع اللمعان غير المرغوب فيه، ما يمنح الوجه مظهراً مشرقاً، ولكن من دون أي أثر دهني. المكياج المات هو خيار المرأة العصرية الباحثة عن إطلالة ناعمة وثابتة تدوم طوال اليوم.

مميزات المكياج المات

مثالي لصاحبات البشرة الدهنية والمختلطة.

يخفي لمعان الوجه، خاصة الجبين والأنف والذقن، ويقلّل من مظهر المسام.

يمنح إطلالة متقنة، سواء الرسمية أو العملية، مثل أيام العمل أو الاجتماعات أو المناسبات التي تتطلب مكياجاً يدوم من الصباح حتى المساء.

يدوم لساعات طويلة دون الحاجة إلى تعديل.

الأوقات المثالية لاعتماد المكياج المات

خلال النهار أو في الأماكن ذات الإضاءة القوية.

المناسبات الصيفية أو ذات المناخ الحار والرطب؛ حيث يحتاج المكياج إلى ثبات عالٍ ومقاومة للتعرّق.

للعروس التي تبحث عن مكياج طويل الأمد في يوم زفافها.

خطوات تطبيق المكياج المات

ابدئي بترطيب البشرة جيداً؛ إذ تعدّ خطوة أساسية وضرورية لثبات المكياج المات. استخدمي برايمر مات، لتقليل مظهر المسام ولتثبيت كريم الأساس. اختاري كريم أساس بتركيبة غير لامعة، ووزّعيه باستخدام إسفنجة مبلّلة لنتيجة طبيعية. ثبّتي المكياج بـاستخدام بودرة حرّة أو مضغوطة مات، مع التركيز على منطقة T-Zone (الجبين والأنف) أنهي الإطلالة بأحمر شفاه مات، لإبراز الشفاه بأسلوب أنيق وجذّاب من دون لمعان مفرط.

ما هو المكياج اللامع؟

من عرض لويس فويتون Louis Vuitton- مصدر الصورة Launchmetrics/Spotlight ©

يُعرف المكياج اللامع أو ما يُسمّى أيضاً بـ"المكياج الديوي"Dewy makeup، بإشراقته الطبيعية التي تعكس الضوء وتعزّز توهّج البشرة، بفضل اللمعة الخفيفة التي تعكس الضوء، ما يجعله من أكثر صيحات المكياج طلباً في السهرات، وجلسات التصوير، والمناسبات الرومانسية. يتميّز المكياج اللامع باستخدام مستحضرات بتركيبات مرطّبة وغنية بالعناصر العاكسة للضوء، مثل الهايلايتر السائل أو الكريمي، وكريم الأساس اللامع، والبرايمر الذي يمنح البشرة توهّجاً داخلياً. هذا الأسلوب من المكياج، لا يخفي ملامح الوجه بل يحتفل بها؛ ليجعل البشرة تبدو أكثر امتلاءً، وشباباً، وانتعاشاً.

مميزات المكياج اللامع

مثالي لصاحبات البشرة الجافة أو الباهتة؛ حيث ينعش البشرة ويمنحها توهّجاً.

يمنح البشرة الامتلاء، ويجعلها تبدو أكثر شباباً.

يعزّز مظهر الشباب، ويُخفّف من مظهر الخطوط الدقيقة من خلال تأثيره البصري المضيء.

مثالي للمناسبات المسائية، وجلسات التصوير، حيث تتفاعل الإضاءة مع لمعانه؛ لتبرز ملامح الوجه بأسلوب ساحر.

يُتيح التحكم بتركيبات كريمية لامعة على الجفون، والخدود، والشفاه، ما يمنح المكياج طابعاً ثلاثي الأبعاد ينبض بالحياة.

يمنحك مظهراً نقياً، وغير متكلّف، يجمع بين الجاذبية والنعومة.

الأوقات المثالية لاعتماد المكياج المات

في السهرات والمناسبات المسائية، حيث تبرز الإضاءة جمال اللمعة.

في حفلات الخطوبة أو الأعراس ذات الإضاءة الدافئة.

في الصور والفيديوهات، لإضاءة محيط الوجه وإبراز الملامح.

لإطلالة رومانسية أو أنثوية؛ إذ يعكس النعومة والتألّق.

خطوات تطبيق المكياج اللامع

حضري بشرتك عبر ترطيبها بمرطّب يمنحها مظهراً مشرقاً من الداخل. ضعي برايمر مضيئاً لتوحيد سطح البشرة ومنحها إشراقة طبيعية. اختاري كريم أساس بتركيبة مضيئة أو مضادة للبَهتان، ووزّعيه بطريقة خفيفة للحفاظ على لمسة طبيعية. أضيفي الهايلايتر على النقاط العالية من الوجه (عظمتي الخد، وجسر الأنف، وعظمة الحاجب). اختاري ظلال عيون لامعة أو ميتاليكية، خصوصاً في زوايا العين لتكبير النظرة. أنهي الإطلالة بملمع شفاه أو أحمر شفاه بلمعة ناعمة تضيف بُعداً للشفاه.

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كيف تختارين بين المكياج المات والمكياج اللامع؟

عندما يتعلق الأمر باختيار المكياج المات والمكياج اللامع، يحب عدم إغفال نوع بشرتك، وتوقيت المناسبة، والإضاءة المحيطة. فبين اللمسة المخملية التي تعكس الرقي، والإشراقة المتوهّجة التي تعبّر عن العفوية والأنوثة، يكمن سرّ الإطلالة المتناغمة التي تليق بكِ. إذا كنتِ صاحبة بشرة دهنية أو مختلطة، وتهدفين إلى إخفاء لمعان الوجه وتثبيت المكياج لساعات طويلة، فإن المكياج المات هو الخيار المثالي لك. وأيضاً في المناسبات النهارية، والأماكن ذات الإضاءة القوية، مثل الاجتماعات أو اللقاءات المهنية.

أما إذا كنتِ صاحبة بشرة جافة أو باهتة، وتبحثين عن لمسة مضيئة تمنحك إشراقة صحية، فاختاري المكياج اللامع الذي يُبرز ملامحك بنعومة، ويضفي على بشرتك نضارة طبيعية. يناسب هذا المكياج السهرات، وجلسات التصوير، والمناسبات الرومانسية.

وفي بعض الحالات، يمكنك الدمج بين الأسلوبين بذكاء: بشرة بلمسة مات مع خدود مضيئة، أو جفون لامعة مع شفاه مطفأة. هكذا، تصنعين توازناً بصرياً أنيقاً يعكس ذوقك.