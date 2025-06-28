تجربتي مع خشونة اليدين في الصيف.. كيف استعدت أنوثتي رغم حرارة الشمس؟

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 28 يونيو 2025 10:19 صباحاً - إذا كنت مثل كثير من النساء اللواتي يعشقن فصل الصيف بجماله وبهجته، فلا بد أنك عشت مثلي لحظات من الإحراج والانزعاج بسبب خشونة اليدين. نعم، تلك اليدين اللتين كانتا ناعمتين كبشرة الأطفال في الربيع، فجأة أصبحتا جافتين، خشنتين، تفتقران للمسات الأنثوية التي نحب أن نظهرها ونحن نحمل حقيبة صغيرة أو نمسك كوباً من العصير البارد على البحر.

لقد كانت تجربتي مع خشونة اليدين في الصيف بمثابة جرس إنذار، جعلني أعيد النظر في روتيني، وأدرك أن ترطيب الوجه وحده لا يكفي، بل إن اليدين تستحقان عناية متواصلة، واهتماماً يليق بأنوثتنا. سأحكي لك تجربتي بكل تفاصيلها، لعلكٍ تجدين بين السطور حلاً أو إلهاماً يعيد ليديك نعومتهما وسط لهيب الصيف.

بداية المشكلة: كيف لاحظت جفاف يدي؟

مع بداية شهور الصيف، وازدياد تعرضي للشمس، بدأت أشعر بتغييرات صغيرة في ملمس يدي. لم أُعر الأمر اهتماماً في البداية، واعتقدت أنها مرحلة عابرة. لكن ما لبثت أن تفاقمت المشكلة:

تشققات صغيرة على سطح اليدين.

ملمس خشن عند لمس أقمشة ناعمة.

شعور بعدم الارتياح عند غسل اليدين أو استخدام المعقمات.

مظهر جاف وغير صحي خصوصاً عند منطقة المفاصل.

كان ذلك محبطاً بالنسبة لي، خصوصاً وأنني أعتني بيدي جيداً في الشتاء، ولم أتوقع أن الصيف قد يكون بهذه القسوة عليهما.

الأسباب التي اكتشفتها لاحقاً

غسل اليدين المتكرر بالصابون يساعد على جفافها و تشققها

بحثت كثيراً وسألت طبيب جلدية، واكتشفت أن السبب لا يعود فقط لارتفاع الحرارة، بل لعوامل متراكبة تؤثر على ترطيب اليدين. من أهمها:

الغسل المتكرر لليدين بالصابون أو المعقمات الكحولية.

لليدين بالصابون أو المعقمات الكحولية. السباحة في المياه المالحة أو المعالجة بالكلور.

في المياه المالحة أو المعالجة بالكلور. التعرض للشمس دون واقٍ أو قفازات.

دون واقٍ أو قفازات. قلة شرب الماء رغم ارتفاع الحرارة.

رغم ارتفاع الحرارة. إهمال ترطيب اليدين بعد غسلها أو قبل النوم.

والأسوأ من ذلك أنني كنت أستخدم كريماً غير مناسب لنوع بشرتي، وكان يحتوي على الكحول بنسب عالية ساهمت في تفاقم الجفاف.

خطوات العناية التي أنقذت يدي

وضع طبقة سميكة من الكريم على اليدين قبل النوم لإعادة الترطيب طوال الليل

قررت تغيير روتيني بالكامل، واتبعت خطة بسيطة لكنها فعالة جداً. إليك ما قمت به:

ترطيب عميق 3 مرات يومياً: استخدمت كريماً غنياً بمكونات مثل زبدة الشيا (Shea Butter) واليوريا (Urea 10%)، وأعدت وضعه كلما غسلت يدي. تقشير مرة أسبوعياً: حضّرت خلطة منزلية من السكر والعسل وزيت الزيتون، واستخدمتها لتقشير اليدين برفق، مما ساعد على إزالة الجلد الميت. قناع ليلي قبل النوم: قبل النوم، كنت أضع طبقة سميكة من الكريم، وأرتدي قفازات قطنية ناعمة، هذا كان له تأثير سحري في إعادة الترطيب طوال الليل. واقي شمس مخصص لليدين: نعم، بشرتنا تحتاج واقياً من الشمس، لكن اليدين كذلك. استخدمت واقي شمسي بعامل حماية SPF 50، وكنت أعيد تطبيقه خلال النهار. علاج بالألوفيرا البارد: بعد كل مرة أتعرض فيها للشمس لفترات طويلة، كنت أضع جل الألوفيرا الطبيعي الذي احتفظت به في الثلاجة. ساعد في تهدئة الجلد الجاف.

نتائج لاحظتها بعد أسبوعين فقط

بعد أسبوعين فقط، بدأت ألاحظ الفرق.

ملمس اليدين أصبح أكثر نعومة.

التشققات اختفت تدريجياً.

مظهر الجلد أصبح صحياً وموحد اللون.

والأهم: شعرت بالثقة مرة أخرى وأنا أضع طلاء الأظافر أو ألتقط الصور.

لم أكن أتصور أن تغييرات بسيطة في العناية يمكن أن تعيد لليدين جمالهما الطبيعي.

يمكنك الاطلاع أيضاً على خلطة زبدة الشيا لتفتيح اليدين

نصيحتي لكِ من تجربتي الشخصية

لا تنتظري حتى تتفاقم خشونة يديك. الصيف جميل، لكنه قاسٍ على البشرة إن لم نتدارك الأمر مبكراً. دلّلي يديك كما تدلّلين وجهك. امنحيهما الترطيب والحنان، وابتعدي عن المنتجات التجارية القاسية. والأهم: اجعلي العناية بهما طقساً يومياً، وليس رد فعل على مشكلة ظهرت فجأة.

ملاحظة من "الخليج 365": قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج تجب استشارة طبيب مختص.