لماذا يستخدم البرايمر؟ السرّ الحقيقي وراء مكياج مثالي يدوم طويلاً

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 1 يوليو 2025 04:21 مساءً - هل تساءلتِ يوماً عن الخطوة التي تُحدث الفارق بين مكياج متقن يدوم لساعات، وآخر يبدأ بالتلاشي بعد بضع دقائق؟ ببساطة إنه البرايمر. هذا المستحضر الذي قد يبدو بسيطاً في روتين المكياج، هو في الواقع الخطوة الذكية التي لا غنى عنها لإطلالة متجانسة، وثابتة، وخالية من العيوب، سواء في أيام العمل الطويلة أو في مناسبات السهر، فالبرايمر ليس فقط تمهيداً للمكياج، بل هو قاعدة سحرية تنقل إطلالتكِ من عادية إلى محترفة. لا تهملي خطوة البرايمر في روتينك اليومي، واختاري التركيبة المناسبة لطبيعة بشرتك، واجعلي منه حليفك الدائم لمكياج متألّق ومثالي كل مرّة.

في الآتي، "الخليج 365" تشرح لكِ لماذا يستخدم البرايمر؟ وكيفية اختياره بحسب نوع البشرة، وخطوات تطبيقه الصحيحة؛ للحصول على مكياج ناجح لا تشوبه شائبة.

ما هو البرايمر وما وظيفته في روتين المكياج؟

ألوان البرايمر

البرايمر Primer، هو مستحضر تجميلي أساسي في المكياج، يُوضع على البشرة بعد الترطيب وقبل الفاونديشن (كريم الأساس). تكمُن وظيفته الأساسية في تحضير سطح البشرة لاستقبال المكياج بشكل أفضل؛ من خلال تشكيل طبقة خفيفة تعمل على ملء المسام، وتنعيم البشرة، وتقليل مظهر التجاعيد الدقيقة، وإضفاء قاعدة مخملية؛ تسهّل توزيع المكياج وتُحسّن من ثباته، ما يمنح سطح البشرة ملمساً ناعماً ومتجانساً.

فوائد البرايمر في المكياج

ملء الخطوط الدقيقة والتقليل من مظهر المسام الواسعة، ما يمنح البشرة سطحاً مالساً، لتوزيع كريم الأساس بسلاسة.

تشكيل حاجز وقائي بين البشرة والمكياج، ما يحدّ من امتصاص الزيوت ويمنع سيلان كريم الأساس.

التحكّم بالمناطق اللامعة، ما يجعله مثالياً لصاحبات البشرة الدهنية؛ إذ يحتوي بعض التركيبات على مكوّنات مطفأة للمعان غير المرغوب فيه.

منح البشرة إشراقة صحّية فورية ونضارة شبابية.

توحيد لون البشرة، لا سيّما إذا كانت التركيبة ملوّنة لتصحيح الاحمرار أو الشحوب.

كيف تختارين البرايمر المناسب لبشرتك؟

امرأة تطبق البرايمر برفق على بشرتها

اختيار البرايمر المناسب لنوع بشرتك، يلعب دوراً أساسياً في منحكِ إطلالة متوازنة ومكياجاً يدوم لساعات. لذلك، من الضروري أن تتعرّفي إلى تركيبة البرايمر التي تناسب نوع بشرتكِ وتخدم احتياجاتها، سواء كانت دهنية، أو جافة، أو باهتة أو حتى حساسة.

للبشرة الدهنية : اختاري برايمر بتركيبة مطفأة (Matte) للتحكّم بإفراز الزيوت.

: اختاري برايمر بتركيبة مطفأة (Matte) للتحكّم بإفراز الزيوت. للبشرة الجافة : ابحثي عن برايمر غنيّ بالمرطّبات؛ مثل حمض الهيالورونيك أو الزيوت النباتية.

: ابحثي عن برايمر غنيّ بالمرطّبات؛ مثل حمض الهيالورونيك أو الزيوت النباتية. للبشرة الحساسة : استخدمي برايمر بتركيبة لطيفة خالية من السيليكون والعطور.

: استخدمي برايمر بتركيبة لطيفة خالية من السيليكون والعطور. للبشرة الباهتة: اختاري برايمر بتركيبة مضيئة أو ملوّنة؛ لتوحيد لون البشرة وتعزيز نضارتها.

متى يُستخدم البرايمر؟

يختلف استخدام البرايمر بحسب توقيت الإطلالة؛ لأن احتياجات بشرتك في النهار تختلف عن المساء والمناسبات الخاصة. فكل توقيت يتطلّب تركيبة تلائم ظروف الإضاءة، المناخ، ومدّة الثبات المطلوبة. عادةً، ما يستخدم بعد تنظيف البشرة جيداً وترطيبها، يُطبّق البرايمر على كامل الوجه أو على مناطق محدّدة تحتاج إلى تصحيح (كالأنف، الجبين، الذقن). يمكن استخدامه بأطراف الأصابع أو بواسطة فرشاة ناعمة، مع دمجه بلطف لضمان توزّعه بشكل متساوٍ.

في الروتين الصباحي: اختاري برايمر مزوّداً بعامل حماية من الشمس (SPF) لحماية بشرتك من الأشعة فوق البنفسجية، من دون الحاجة لوضع طبقات إضافية. هذه التركيبات توفّر لكِ قاعدة مكياج ثابتة، وفي الوقت نفسه تقي بشرتك من التصبغات والشيخوخة المبكرة الناتجة عن التعرّض للشمس. يُفضّل اختيار برايمر بتركيبة خفيفة الوزن، مطفأة إن كنتِ من صاحبات البشرة الدهنية، أو مرطّبة للبشرة الجافة. هذه التركيبات تُضفي لمسة طبيعية وتتماشى مع الإضاءة النهارية، لتمنحكِ مظهراً مشرقاً من دون مبالغة.

في المساء أو السهرات: استخدمي برايمر بتركيبة أكثر كثافة أو تحتوي على جزيئات عاكسة للضوء، لإضاءة ناعمة تبرز في الإضاءة الخافتة. يمكنكِ أيضاً استخدام برايمر ملوّن، لتصحيح شوائب البشرة وتوحيد لونها قبل المناسبات المهمة.

نصيحة: في فصل الصيف، اختاري برايمر بتركيبة خفيفة ومطفأة وخالية من الزيوت، واحرصي على توزيعه برفق، خاصة على منطقة T-zone التي تكون أكثر عرضة للمعان (الجبين، الأنف، الذقن). ستحصلين على إطلالة مثالية تدوم طوال اليوم، من دون الحاجة إلى تعديلات متكررة.

هل يمكن الاستغناء عن البرايمر؟

في المناسبات اليومية القصيرة، قد تتخطّين البرايمر، لكن إذا كنتِ تبحثين عن مكياج يدوم طوال النهار أو الليل من دون تكتّل أو سيلان، فلا غنى عن هذه الخطوة، كما أنه ضروري في الأجواء الحارّة والرطبة مثل مناخ الخليج، حيث يتأثّر المكياج بسرعة بعوامل التعرّق والرطوبة.

هل هناك برايمر للعيون والشفاه أيضاً؟

استخدام برايمر لا يقتصر على البشرة فحسب، بل يتوفر برايمر العيون، لتثبيت ظلال الجفون ويمنع تكدّسها، بينما يساعد برايمر الشفاه على تنعيمها ومنع تسرّب أحمر الشفاه خارج الحدود. لذا لا تكتفي بالبرايمر للوجه فقط، بل اجعليه جزءاً متكاملاً من روتين مكياجك الكامل.

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5 أخطاء شائعة عند استخدام البرايمر.. تجنّبيها

رغم أهمية البرايمر، قد ترتكبين بعض الأخطاء التي تؤثّر على فعاليته وعلى ثبات المكياج. إليكِ أبرز ما يجب تجنّبه: