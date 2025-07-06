أجمل تسريحات الشعر المناسبة لقصة الكاريه على طريقة النجمات

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 6 يوليو 2025 10:19 صباحاً - إذا كنت من متابعات موضة الشعر، فأنت بالتأكيد لاحظت أن قصة الكاريه بأشكالها المختلفة تغزو إطلالات النجمات ومواقع الموضة والجمال. وقد اعتمدتها نجمات كثيرات بأطوال مختلفة تناسب أشكال وجوههن. فإذا كنت قد تحولت من الشعر الطويل إلى قصة الشعر الكاريه، فيمكنك أن تتألقي بأجمل تسريحات الشعر المرفوعة أو المنسدلة، والتي تعد خياراً مثالياً لقصة الكاريه، كما أنه يمكنك الاختيار بين تسريحات الشعر النهارية مثل الويفي أو تسريحات الشعر المرفوع للمناسبات مثل تسريحة الكعكة المشدودة.

ومن "الخليج 365"، نرصد لك باقة من أجمل التسريحات المناسبة للشعر الكاريه على غرار النجمات.

تسريحة الويفي العريض من زيندايا

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أثبتت زيندايا Zendaya قدرتها على مواكبة أحدث صيحات الشعر بقصّة الكاريه، ولفتت الأنظار بتسريحة الويفي العريض التي تمنح الشعر حجماً كثيفاً وطابعاً أنثوياً راقياً. وتتميز هذه التسريحة بتموجاتها الواسعة والمنسدلة بشكل طبيعي على الكتفين، مما يجعلها مثالية للإطلالات اليومية كما للمناسبات الرسمية. ويمكنك اعتمادها مع الفرق الجانبي لإبراز ملامح الوجه بشكل جذاب.

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تسريحة الشعر المبلل المنسدل بالفرق الجانبي من بلقيس

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اعتمدت النجمة بلقيس في واحدة من إطلالاتها تسريحة الشعر المبلل بأسلوب عصري جريء، جعل من قصّة الكاريه خياراً صيفياً مثالياً. تعزز هذه التسريحة المظهر الرطب اللامع، وتناسب أجواء الحفلات والمناسبات الصيفية المفتوحة، خصوصاً عند تطبيق الفرق الجانبي الذي يمنح الوجه توازناً وانسيابية.

تسريحة الشعر الويفي الجانبية المنسدلة من أنغام

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تُجيد أنغام اختيار التسريحات التي تبرز جمال ملامحها، وقد ظهرت مؤخراً بتسريحة ويفي جانبية منسدلة بطابع ناعم ومترف. هذه التسريحة مناسبة لصاحبات الكاريه الطويل نسبياً، وتتماشى مع الفساتين المفتوحة عند الأكتاف أو القصّات الأنثوية الناعمة، وتمنحك إطلالة أنثوية بامتياز.

تسريحة الكعكة المنخفضة المشدودة من سيلينا غوميز

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أما سيلينا غوميز Selena Gomez، فاعتمدت تسريحة الكعكة المنخفضة المشدودة التي تعكس الرقي والبساطة في آن. هذه التسريحة تلائم قصّة الكاريه متوسطة الطول، وتمنحك مظهراً أنيقاً ومرتباً يدوم لساعات. ويمكن تعزيزها باستخدام السيروم لإضفاء لمعة صحية على الشعر، كما أنها تسريحة عملية للمناسبات أو الإطلالات المسائية الكلاسيكية.

تسريحة الشعر الناعم المنسدل بالفرق النصفي من منى زكي

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منى زكي اختارت في واحدة من أحدث إطلالاتها تسريحة ناعمة وبسيطة تؤكد جمال قصة الكاريه الناعمة من دون أي تعقيد. الفرق النصفي يضيف توازناً للوجه ويبرز الملامح بطريقة ناعمة. ويمكن تعزيز هذا الستايل باستخدام أدوات التنعيم لتثبيت الخصلات ومنع تطايرها، ما يمنحك مظهراً أنيقاً يدوم طوال اليوم.

كذلك، يمكنك اعتماد تسريحات شعر تناسب الفساتين الطويلة لإطلالة متكاملة من وحي النجمات

تسريحة الشعر المموج نصف المرفوع من ميلا الزهراني

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ميلا الزهراني أضفت لمسة أنثوية وعصرية على قصّة الكاريه من خلال تسريحة الشعر المموج نصف المرفوع. هذه التسريحة تجمع بين العفوية والرقي، وتناسب الإطلالات الكاجوال أو حتى المناسبات، إذ تمنح الوجه مظهراً مشرقاً وتُظهر التفاصيل الجمالية للخصلات المتموجة.

تسريحة الريترو المنسدلة بالفرق الجانبي من كيندال جينر

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أحيت كيندال جينر Kendall Jenner صيحة الريترو بأسلوب أنيق وجذاب مع قصّة الكاريه، فاعتمدت تسريحة منسدلة مموجة بفرق جانبي واضح، تذكرنا بإطلالات نجمات هوليوود في الخمسينات. هذه التسريحة تضفي لمسة درامية وفاخرة على الإطلالة، ويمكن تعزيزها بمكياج ناعم مع الأيلاينر الرفيع لإطلالة متكاملة.

تسريحة الشعر الويفي المنسدل بتموجات ناعمة من تشارليز ثيرون

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تشارليز ثيرون Charlize Theron جسدت الأنوثة والرقي بتسريحة ويفي ناعمة منسدلة، تعكس فخامة قصّة الكاريه بأسلوب بسيط ومؤثر. هذه التسريحة تُبرز جمال لون الشعر وتناسب مختلف المناسبات، بخاصةً إذا اقترنت بأكسسوارات شعر ناعمة أو مكياج هادئ يعزز المظهر العام.



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