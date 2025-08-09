7 صيحات جمالية مُلهمة من يسرا اللوزي في يوم ميلادها

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 9 أغسطس 2025 11:09 صباحاً - تتمتع الفنانة يسرا اللوزي ببريق جمالي خاص لا يُشبه أحداً، وكأن ملامحها قد رُسمت بريشة فنان يعشق النعومة والأنوثة. هي صاحبة عيون زرقاء آسرة، وبشرة نضرة ومشرقة، ووجه ينبض بالحياة، تُجيد اختيار كل تفصيلة في إطلالاتها الجمالية بدقة تُحاكي شخصيتها الرقيقة. بأسلوب بسيط، استطاعت أن تحجز لنفسها مكاناً لافتاً في عالم الموضة والجمال، فهي لا تتكلف في مكياجها، ولا تبالغ في تسريحاتها، بل تُجيد دمج البساطة مع الحداثة، والنعومة مع العصرية، في كل ظهور لها سواء على السجادة الحمراء أو في جلسات التصوير.

واليوم، في الثامن من أغسطس، نُرافق يسرا في مناسبة مميزة، وهي يوم ميلادها؛ لنسلط الضوء على أبرز ما ميَّز إطلالاتها الجمالية. وفي "الخليج 365"، نحتفي بجمالها الراقي، ونرصد لكِ 7 إطلالات مكياج وتسريحات شعر بأسلوبها المميز؛ لتستوحي منها لمناسباتك القادمة.

مكياج وتسريحات شعر يسرا اللوزي

سحر الفرق الجانبي والمكياج النيود

في واحدة من أكثر إطلالاتها نعومة، اختارت يسرا اللوزي تسريحة شعر بفرق جانبي ناعم، مع تموجات ويفي طبيعية في النصف السفلي من الشعر، ما أضفى حجماً وحركة أنثوية جذابة. واكتملت الإطلالة بمكياج نيود خفيف بألوان ترابية، وكحل أسود رسم عينيها من الجفن العلوي فقط، مع أحمر شفاه نيود فاتح غير لامع؛ ليبرز نقاء ملامحها برقي.

أنوثة ناعمة على جانب واحد

في لوك ينبض بالرقة، أطلت يسرا اللوزي بتسريحة شعر بفرق جانبي، انسدل فيها الشعر كله بتموجات ويفي ناعمة على أحد الكتفين. أما المكياج، فجاء وردياً فاتحاً وخفيفاً؛ ليعكس أنوثتها الهادئة، ويمنح ملامحها لمسة حالمة.

أناقة الكعكة المنخفضة مع لمسة نحاسية

View this post on Instagram A post shared by Yosra El Lozy (@yosraellozyofficial)

إطلالة كلاسيكية وعصرية في آنٍ، تألقت فيها يسرا اللوزي بتسريحة الكعكة المنخفضة الأنيقة مع فرق وسطي واضح. وزينت عينيها برسمة مجنحة ناعمة، واختارت مكياجاً نحاسياً فاتحاً، يُضفي دفئاً وجاذبية، مع أحمر شفاه نحاسي لامع أكمل جمال اللوك ببراعة.

جرأة الضفيرة ورسمة العيون المسحوبة

في هذه الإطلالة الجريئة، رفعت يسرا شعرها بالكامل إلى الأعلى، وأضافت ضفيرة في الخلف؛ لتمنح اللوك لمسة مميزة. المكياج جاء نيود فاتحاً، بينما سحبت العيون برسمة واضحة من الجانب، مما زاد من حدة النظرة وأناقتها.

بريق الذهب مع الشعر الليس

ببساطة ساحرة، اعتمدت يسرا شعرها الطويل الليس، منسدلا على جانبي وجهها، مما أظهر ملامحها بوضوح وأناقة. اختارت رموشاً كثيفة مع ظلال عيون ذهبية لامعة، وأحمر شفاه بيج لامع أضاف إشراقة متألقة للمكياج.

لمسة زرقاء في ذيل الحصان العصري

إطلالة منعشة وعصرية بامتياز، تألقت فيها بتسريحة ذيل الحصان الأنيقة مع فرق بسيط من الوسط. المكياج جاء ناعماً ولكن مع لمسة لافتة من الكحل الأزرق الممتد في سحبة طويلة، ورموش كثيفة، وشفاه بلون نيود زاد من حيوية اللوك.

رومانسية الشعر الملموم والويفي العريض

View this post on Instagram A post shared by Yosra El Lozy (@yosraellozyofficial)



لمسة أنثوية بامتياز، جمعت فيها يسرا بين تسريحة الشعر الملموم من الأمام مع ترك خصلات تنسدل على جانبي الوجه، وتموجات ويفي عريضة من الخلف تنسدل على الأكتاف. اختارت مكياجا بنياً ناعماً، مع كحل داكن على أطراف العين وأحمر شفاه بني غير لامع يعبّر عن نضج جمالي دافئ.