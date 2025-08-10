صيحات مكياج الجيل زد.. بين الجرأة والحرية والتعبير عن الذات

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 10 أغسطس 2025 11:12 صباحاً - في عصر أصبحت فيه وسائل التواصل الاجتماعي نافذتنا اليومية على كل ما هو جديد، وفي وقت لم تعد فيه مفاهيم الجمال محصورة بمعايير محددة أو قواعد صارمة، يظهر جيل جديد من الشابات، جيل لا يخشى التجربة، لا يخضع للنمطية، ويضع بصمته الخاصة على كل تفصيلة في حياته بدءاً من الملابس وحتى المكياج.

نحن نتحدث عن الجيل زد (Generation Z)، أي المولودات بين منتصف التسعينيات وأوائل الألفيات، اللواتي نشأن في عالم رقمي بالكامل. هذا الجيل لا يستخدم المكياج فقط للتزين، بل للتعبير عن قضايا يؤمن بها، لمشاركة الحالة النفسية، وحتى لخلق لغة بصرية جديدة تعرف بهويته. ومن هنا، جاء مكياج الجيل زد ليفرض نفسه كتيار فني، يتجاوز الزينة ليصبح وسيلة للتعبير والتفرد.

ما يميز هذه الإطلالات أنها لا تتقيد بمثالية البشرة أو تناسق الآيلاينر، بل تحتفي بالعفوية، وبالاختلاف، وبكل ما هو مفاجئ وغير متوقع. كل طلة تحمل رسالة، وكل رسمة عين أو لون شفاه تخبر قصة مختلفة.

فلنتعرف معاً إلى أبرز ملامح مكياج الجيل زد الآسر وكيف يمكن لكل امرأة مهما كان عمرها أن تستوحي منه لمسات جريئة تضيف روح الجيل الجديد إلى إطلالتها.

المكياج النيود الممزوج بالتمرد

من عرض أنطونيو غريمالدي Antonio Grimaldi-الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©



الجيل زد أعاد تعريف مفهوم المكياج الطبيعي. فبدلاً من البشرة المثالية المصقولة، يفضلن البشرة الحقيقية، بتفاصيلها، بلمعتها، وربما ببعض العيوب التي تظهر فرادة الملامح. لكن المفاجأة تأتي في التفاصيل الجريئة:

ظلال عيون بألوان صارخة كالفوشيا أو اللافندر، آيلاينر عريض برسمة هندسية، أو لمسة غليتر على زاوية العين.

هذا التضاد بين النعومة والتمرد هو ما يعطي مكياج الجيل زد طابعاً خاصاً لا يقاوم.

الآيلاينر الغرافيكي: ساحة للفن والتجريب

من عرض روبرت وون Robert Wun- الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©



هل تخيلت يوماً أن يكون الآيلاينر مساحة للرسم؟ هذا تماماً ما تفعله فتيات الجيل زد:

فبدلاً من الخط الأسود الكلاسيكي، نراهُنّ يرسمن أشكالاً غرافيكية غير تقليدية فوق الجفن أو حول العين مثل الأشكال المفرغة، الخطوط المتقطعة، الأشكال الهندسية، أو حتى القلوب والنجوم.

وما يزيد من التميز هو استخدام ألوان غير متوقعة مثل الأبيض، الأصفر، الأزرق، وحتى الميتاليك، مما يضفي على الإطلالة طابعاً عصرياً، شبابياً، وفنياً بكل معنى الكلمة.

الحواجب الطبيعية ضد التيار المثالي

من عرض آشي ستوديو Ashi Studio-الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©



ودّعي الحواجب المرسومة والمحددة بخطوط صارمة، لأن الجيل زد يحتفي بالحواجب كما هي: عفوية، كثيفة، وغير مصقولة تماماً.

يستخدم جل شفاف أو ملون لرفع الشعيرات للأعلى بأسلوب ال"براو لاميناشن"، من دون ملء كامل أو تظليل دقيق.

الهدف إطلالة واقعية، طبيعية، وشابة، تعكس الثقة بالنفس وقبول الذات.

الشفاه اللامعة أو المتدرجة بنكهة كورية

من عرض جوانا مارتن Juana Martin- الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©



شفاه الجيل زد تعكس البساطة، لكنها ليست مملة:

يعود الLip Gloss بقوة، خاصة بدرجات الوردي الشفاف، أو المشمشي. كما أن صيحة الشفاه المتدرجة (Ombre Lips) التي بدأت في كوريا الجنوبية أصبحت محبوبة عالمياً، حيث يكون مركز الشفاه أغمق من الأطراف، مما يمنح مظهراً طبيعياً وأنيقاً في آن معاً.

في المقابل، لا مانع من رؤية شابة من الجيل زد تضع أحمر شفاه أزرق، أخضر، أو بنفسجي داكن في خروجة مسائية أو حفل موسيقي، من دون أن تشعر بأي تردد.

رسومات الوجه والكريستالات: التزين بأسلوب فني

من عروض الستريت فاشن Street Fashion- الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©



هل شاهدتِ من قبل فتاة تضع كريستالات صغيرة على خدها؟ أو ترسم فراشات تحت عينيها؟

هذا ما يسمى بـ"Face Art"، وهو جزء لا يتجزأ من مكياج الجيل زد.

إضافة الـStickers، الكريستالات، النجوم، وحتى الزهور المرسومة يدوياً، كلها عناصر تضيف للمكياج لمسة من الحلم، الطفولة، والدراما الراقية.

المكياج الذي يظهر العيوب بدلاً من إخفائها

مفاجأة أخرى:

لا تخجل، الجيل زد من إظهار البثور، النمش، أو حتى الهالات. بعضهن يستخدمن قلماً بنياً لرسم "نمش صناعي"، والبعض لا يخفين الحبوب، بل يضعن فوقها قلوباً صغيرة أو لاصقاً لامعاً.

هي ثورة ناعمة ضد الضغط المجتمعي نحو الكمال، وتعزيز لفكرة: "جمالي في حقيقتي".

البشرة الزجاجية: تألق طبيعي بمظهر صحي

من عرض جورج حبيقة Georges Hobeika -الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©

على عكس البشرة المطفية التي كانت سائدة لسنوات، تفضل الجيل زد البشرة المضيئة والندية، المعروفة باسم "Glass Skin".

ويتم الوصول إلى هذا المظهر من خلال روتين عناية بالبشرة أولاً، ثم مكياج خفيف: مرطب، قطرات إضاءة سائلة، وخافٍ عيوب شفاف.

النتيجة وجه يلمع بطريقة طبيعية، خالية من التكلف، تعكس الصحة والعناية وليس التجميل المكثف.

