الروتين الصباحي للبشرة الحساسة: خطوات بسيطة ليوم مريح وبشرة متزنة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 10 أغسطس 2025 11:12 صباحاً - تواجه صاحبات البشرة الحساسة تحدياً يومياً في العناية ببشرتهن؛ فهذه البشرة الرقيقة سريعة التهيّج، وتتفاعل مع أقل تغيير في الطقس، أو مكوّن قوي في المستحضرات، أو حتى الاحتكاك البسيط. ولذلك؛ فإن اختيار روتين صباحي مناسب لها، ليس رفاهية؛ بل ضرورة أساسية لبداية يوم مريحة، وللحفاظ على التوازن الطبيعي للبشرة.

في الصباح، تكون البشرة في أمَسّ الحاجة للترطيب والحماية بعد ساعات الليل الطويلة؛ حيث يفقد الجلد بعضاً من رطوبته، ويتعرّض للعوامل البيئية مثل المكيّف أو التدفئة. أما في النهار؛ فهي تواجه عوامل عدة مثل: التلوّث، أشعة الشمس، والتوتُّر؛ مما يتطلب تهيئة مثالية تبدأ من اللحظة الأولى للاستيقاظ.

في هذا المقال، سنتعرّف سوياً إلى الروتين الصباحي الأمثل للبشرة الحساسة؛ خطوةً بخطوة، مع التركيز على المنتجات والمكوّنات اللطيفة التي تدعم حاجز الجلد من دون التسبُّب في التحسس أو الاحمرار.

خطوات الروتين الصباحي الأمثل للبشرة الحساسة

يجب استخدام واقي الشمس يومياً حتى في المنزل



روتين صباحي مفصّل مخصص للبشرة الحساسة، يشمل خطوات دقيقة منذ الاستيقاظ وحتى الخروج من المنزل:

الخطوة 1: استيقاظ هادئ وتهوية للبشرة

ابدأي يومكِ بلحظات هادئة، وافتحي النافذة قليلاً ليتسلل الهواء النقي إلى وجهكِ. لا تلمسي بشرتك فوراً؛ بل خذي دقيقة للتنفس بعمق، واسمحي لجسمكِ وبشرتك بالاستيقاظ تدريجياً. يمكن ترطيب الوجه أولاً بماء بارد أو ماء ورد طبيعي باستخدام قطنة ناعمة؛ لإزالة آثار النوم بلطف من دون الحاجة إلى غسل قوي.

الخطوة 2: تنظيف ناعم وخالٍ من القسوة

غسل الوجه في الصباح خطوة ضرورية، لكنها يجب أن تكون لطيفة قدر الإمكان. اغسلي وجهكِ بماء فاتر، وابتعدي تماماً عن الماء الساخن. اختاري غسولاً خفيف القوام وخالياً من العطور أو المواد القاسية، ووزّعيه بلطف بأطراف الأصابع من دون فرك أو ضغط. الهدف من الغسل هو إزالة زيوت الليل الخفيفة من دون تجريد البشرة من ترطيبها الطبيعي.

الخطوة 3: تجفيف بالضغط لا بالفرك

بعد غسل وجهكِ، لا تستخدمي منشفة خشنة؛ بل اختاري منشفة ناعمة من القطن واضغطيها برفق على وجهكِ لتجفيفه. الفرك حتى ولو كان بسيطاً، قد يسبب احمراراً أو تقشُّراً للبشرة الحساسة. لذا، اجعلي هذه الخطوة خفيفة ومدروسة.

الخطوة 4: استخدام تونر مهدّئ (اختياري)

إن كانت بشرتكِ تتقبّل التونر، يمكنكِ اختيار نوع خالٍ من الكحول والعطور. يمكن أن يساعدكِ التونر في إعادة توازُن البشرة بعد الغسل، وتهدئتها من أيّ شعور بالجفاف أو الشد. رُشيه على وجهكِ أو استخدمي قطعة قطن ناعمة، ومرّريها بلطف من دون ضغط.

الخطوة 5: تطبيق سيروم خفيف

ضعي بضع قطرات من سيروم مرطب يساعد في تهدئة البشرة وتعزيز حاجزها الواقي. اختاري تركيبة بسيطة تعتمد على مكوّنات مرطّبة ومهدّئة، وابتعدي عن التركيبات القوية أو المعزَّزة بمشتقات فيتامينات مركّزة، إلا إنْ كانت مناسبة لحالتكِ وبتوصية من طبيبة الجلد. استخدمي أطراف أصابعكِ لتوزيع السيروم بحركات ضغط خفيفة حتى تمتصه البشرة.

الخطوة 6: كريم العين الخفيف (إنْ لزم الأمر)

إذا كنتِ تعانين من جفاف أو حساسية في محيط العين، من الأفضل استخدام كريم مخصص لهذا المكان الحساس. طبّقي كمية صغيرة جداً باستخدام البنصر وبطبطبة خفيفة من دون شد الجلد. هذه المنطقة من أرقّ مناطق الوجه، وتحتاج إلى تعامُل خاص.

الخطوة 7: ترطيب مكثّف من دون أن يكون ثقيلاً

بعد امتصاص السيروم، يأتي دور الكريم المرطّب. وزّعي كمية مناسبة من مرطبكِ المعتاد على الوجه والرقبة. استخدمي حركات هادئة موجّهة نحو الأعلى. هذا الكريم هو الحاجز الأول لبشرتكِ ضد جفاف الجوّ والمكيّف وأيّة عوامل خارجية قاسية؛ لذا لا تهمليه.

الخطوة 8: العناية بالشفاه

رطّبي شفتيكِ ببلسم خفيف

لا تنسَي ترطيب شفاهكِ ببلسم خفيف؛ خاصة إذا كانت عُرضة للجفاف أو التشقُّق. يفضّل اختيار منتَج بسيط لا يحتوي على نكهات صناعية أو عطور.

الخطوة 9: واقي الشمس- الحصن الواقي لبشرتكِ

حتى ولو لم تخرجي مباشرة إلى الشمس، طبّقي واقياً شمسياً كلّ صباح. البشرة الحساسة تتأثر بالأشعة فوق البنفسجية أكثر من غيرها؛ مما يعني أن الحماية ضرورية. اختاري واقياً فيزيائياً بمُعامل حماية مناسب، ووزّعيه بلطف على كامل الوجه والرقبة. اتركيه ليجف قبل الانتقال إلى المكياج.

الخطوة 10: المكياج المناسب للبشرة الحساسة (إن رغبتِ)

إن كنتِ تفضّلين وضع مكياج خفيف خلال النهار، اختاري مستحضرات ناعمة بتركيبات لطيفة، خالية من العطور أو المواد الحافظة القاسية. كريم أساس خفيفاً، لمسة من الكونسيلر، بودرة ناعمة، ومسحة من أحمر الخدود تكفي لإطلالة ناعمة لا تُجهد بشرتكِ.

الخطوة 11: لمسات نهائية قبل الخروج

قبل مغادرة المنزل، تأكّدي من أن بشرتكِ مرتاحة، غير مشدودة أو حمراء. احملي في حقيبتكِ مرطّباً صغيراً وبلسم شفاه احتياطياً؛ فقد تحتاجينهما خلال اليوم؛ خصوصاً إن كنتِ تقضين وقتاً في التكييف أو الأجواء الحارة.

يمكنكِ التعرُّف أيضاً إلى روتين العناية بالبشرة في الصيف بحسب نوعها: خطوات ضرورية لوجهٍ نضِر

نصائح إضافية لنجاح الروتين