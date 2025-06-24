السعودية | محافظ الطائف يلتقي مدير مكتب وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمحافظة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - التقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف، مدير مكتب فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالطائف المهندس بدر الجعيد.

واطّلع سموه خلال اللقاء على تقرير عن الأعمال الجاري تنفيذها في مشاريع الطرق بالمحافظة، مستعرضًا نسب الإنجاز في تلك المشاريع، ومثمنًا الجهود التي يقدمها منسوبو الفرع في خدمة الأهالي وسالكي الطريق.

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