السعودية | مفتي عام المملكة يستقبل رئيس مجلس إدارة جمعية أعوان لأصدقاء المرضى

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - استقبل سماحة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ بمقر الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء في الطائف، رئيس مجلس إدارة جمعية أعوان لأصدقاء المرضى حميد السواط وعددًا من منسوبي مجلس الإدارة، الذين قدموا للسلام على سماحته.

واستعرض السواط خلال الاستقبال ما تقدمه الجمعية بمحافظة الطائف من جهود وخدمات وأنشطة.

وأثنى سماحة المفتي على جهود الجمعية، وحثّهم على التعاون على البر والتقوى واحتساب الأجر، والاستمرار في العطاء.

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