السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يحتفي باليوم العالمي للاجئين في مخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

احتفى المركز السعودي لخدمة المجتمع التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن باليوم العالمي للاجئين، الذي يصادف الـ20 يونيو من كل عام.

ونفذ المركز بهذه المناسبة العديد من الأنشطة التفاعلية للأطفال المستفيدين من البرامج التعليمية والدورات التدريبية، واشتملت الأنشطة الرسم على وجوه الأطفال، كذلك رسومات تعبّر عن معاناة اللاجئين، إلى جانب تسليط الضوء على قصصهم وتطلعاتهم إلى مستقبل أفضل.

ويأتي ذلك في إطار جهود المملكة العربية السعودية، عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتعزيز بيئة الحماية للاجئين والنازحين في شتى بقاع العالم.

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