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السعودية | الدفاع المدني يحقق جائزة التميز في تحسين كفاءة الطاقة لعامي 2023 – 2024م للجهات الحكومية

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السعودية | الدفاع المدني يحقق جائزة التميز في تحسين كفاءة الطاقة لعامي 2023 – 2024م للجهات الحكومية

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

حققت المديرية العامة للدفاع المدني جائزة التميز في تحسين كفاءة الطاقة لعامي 2023 – 2024م للجهات الحكومية، في الحفل الذي أقامه المركز السعودي لكفاءة الطاقة لتكريم الجهات الحكومية المتميزة في تحسين استهلاك الطاقة بمدينة الرياض.

ويأتي هذا الإنجاز بعد تحقيق المديرية العامة نسبة 100% في بطاقة الأداء، وتحقيق وفر في استهلاك الطاقة خلال عامي 2023 و2024م.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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