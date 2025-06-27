السعودية | نائب وزير الخارجية يلتقي مساعد وزير الخارجية المصري

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

التقى معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم، مساعد وزير الخارجية في جمهورية مصر العربية مدير إدارة السودان وجنوب السودان السفير ياسر سرور، على هامش الاجتماع الرابع للمجموعة الاستشارية المعنية بتعزيز تنسيق مبادرات وجهود السلام في السودان، وذلك في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وجرى خلال اللقاء، استعراض أوجه التعاون، وتبادل وجهات النظر حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء، سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الاتحاد الأوروبي هيفاء الجديع.

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