السعودية | “الجوازات” تبدأ بتنفيذ مبادرة تمديد تأشيرات الزيارة المنتهية بمختلف أنواعها وأسمائها لغرض المغادرة النهائية خلال (30) يومًا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعلنت المديرية العامة للجوازات البدء بتنفيذ مبادرة تمديد تأشيرات الزيارة المنتهية بمختلف أنواعها وأسمائها لغرض المغادرة النهائية خلال (30) يومًا، اعتبارًا من 1447/1/1هـ، وذلك بعد سداد الرسوم والغرامات المقررة نظامًا، والإعفاء من الآثار المترتبة على انتهاء التأشيرة.

وأوضحت الجوازات أنه يمكن الاستفادة من هذه المبادرة خلال المدة المحددة، بالتقديم عبر خدمة تواصل في منصة وزارة الداخلية للخدمات الإلكترونية “أبشر”.

وحثت الجوازات على الاستفادة من المبادرة خلال المهلة المحددة.

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