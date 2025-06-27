السعودية | وزارة الداخلية تشارك في الاحتفال المصاحب لليوم العالمي لمكافحة المخدرات والأسبوع الخليجي لمكافحة المخدرات بالرياض

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

شاركت وزارة الداخلية في الاحتفال المصاحب لليوم العالمي لمكافحة المخدرات والأسبوع الخليجي لمكافحة المخدرات، اليوم الخميس الموافق 26 يونيو 2025م، في مقر الأمانة العامة بالرياض، بحضور معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي ومعالي وكيل وزارة الداخلية الدكتور خالد بن محمد البتال، وعددٍ من أصحاب المعالي والسعادة في وزارات الداخلية وممثلي الجهات ذات العلاقة.

وشملت مشاركة وزارة الداخلية معرضًا مصاحبًا للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، استعرضت من خلاله أبرز الضبطيات وأساليب مهربي ومروجي المخدرات والمؤثرات العقلية والسموم، وطرق وآلية الإبلاغ عنهم، لوقاية وحماية المجتمعات والأوطان.

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