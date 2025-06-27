السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع (1.978) كرتون تمر في محافظة دير الزور بجمهورية سوريا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول (1.978) كرتون تمور في محافظة دير الزور بالجمهورية العربية السورية، استفادت منها (1.978) أسرة، ضمن مشروع توزيع المساعدات السعودية للشعب السوري الشقيق.

ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الدول والشعوب المحتاجة والمتضررة حول العالم.

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