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السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع 6.000 كرتون تمر في محافظة عدن

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سارة السيد 0 تبليغ

السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع 6.000 كرتون تمر في محافظة عدن

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول (6.000) كرتون تمر للفئات الأكثر احتياجًا والأيتام والنازحين في محافظة عدن، ضمن مشروع توزيع مساعدات التمور في الجمهورية اليمنية للعام (2025م).

ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تنفذها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة العديد من الدول والشعوب المحتاجة والمتضررة حول العالم.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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