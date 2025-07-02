السعودية | العيادات الطبية المتنقلة لمركز الملك سلمان للإغاثة في حرض تقدم خدماتها لـ (197) مستفيدًا خلال أسبوع

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

قدمت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في منطقة الغرزة بمديرية حرض في محافظة حجة خدماتها العلاجية لـ (197) مستفيدًا خلال الفترة من (4 وحتى 10 يونيو 2025م).

وراجع عيادة مكافحة الأمراض الوبائية (120) مستفيدًا، وعيادة الطوارئ (31) حالة، وعيادة الباطنية (43) فردًا، وعيادة الصحة الإنجابية حالة واحدة، وراجع عيادة التوعية والتثقيف مستفيدان اثنان.

وفي مجال الخدمات المرافقة راجع قسم الخدمات التمريضية (92) مريضًا، وجرى تنفيذ نشاطين للتخلص من النفايات، وصُرفت الأدوية لـ (193) مريضًا، وراجع عيادة الجراحة والتضميد (7) أشخاص.

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