انطلاق مبادرة «جدة تمشي» لتعزيز صحة المجتمع

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت أمانة محافظة جدة مؤخرا، مبادرة «جدة تمشي» في عدد من المسارات العامة المخصصة للمشي بمدينة جدة، بالتعاون مع وزارة الصحة، وفرع وزارة الرياضة ، وتطبيق تحدي المشي، وذلك ضمن جهودها لتعزيز جودة الحياة وتحفيز أفراد المجتمع على ممارسة النشاط البدني، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، لتحسين نمط الحياة وزيادة معدلات ممارسة الرياضة.

وتشمل المبادرة التي تستمر حتى 19 يوليو الحالي، فعاليتين رئيسيتين: الأولى «تحدي الـ60 دقيقة»، الذي يتيح للمشاركين المشي لمدة ساعة يوميا، والثانية «تحدي النقاط»، وهو نظام تحفيزي داخل التطبيق يمكن المشاركين من جمع النقاط باستخدام كاميرا الهاتف كل يوم سبت في ممشى حديقة الأمير ماجد، وممشى اليمامة، وممشى الحمدانية.

وأوضح المدير العام للمسؤولية المجتمعية بأمانة جدة هتان حمودة، أن الفعالية تتضمن جوائز تحفيزية، وتعد مثالا على المبادرات التي تستثمر المرافق العامة ومسارات المشي لتعزيز صحة المجتمع، مؤكدا أن الأمانة تعمل على تهيئة بيئة مستدامة تسهم في دعم الأنشطة المجتمعية بالتعاون مع مختلف القطاعات.

وتأتي المبادرة امتدادا لجهود أمانة محافظة جدة في إنشاء وتطوير مسارات المشي في مختلف أحياء المدينة، وتهيئتها وفق أعلى المعايير لتكون بيئة آمنة وصحية ومشجعة على ممارسة الرياضة.