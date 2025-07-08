شكرا لقرائتكم خبر بواكير «الرطب الحساوي» تبشر بإنتاج وفير والأسواق تتهيأ لاستقبال أشهر أنواعه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشهد محافظة الأحساء تباشير جني المزارعين بواكير الرطب مع مطلع فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، خلال الفترة من 20 مايو - 20 يوليو 2025م، حيث بدأت أسواق المملكة تتهيأ لاستقبال أكثر من 20 صنفا من أشهر أنواع الرطب التي تنتجها المحافظة، وتتصدرها (الخلاص، الشيشي، الغر).

وأكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن موسم جني الرطب في واحة الأحساء هذا العام، يبشر بإنتاج وفير، وبدأت أسواق التمور في جميع مناطق المملكة استقبال أجود أنواع بواكير الرطب ومنها رطب الطيار الذي يبدأ جنيه من 20 - 30 مايو، ورطب مجناز من 25 - 30 مايو، بينما يبدأ قطاف رطب الغر من 01 - 10 يونيو، ورطب الخنيزي من 15 - 20 يونيو، بينما يبدأ جني رطب الشيشي من 25 - 30 يونيو، ورطب الخلاص من 10 - 20 يوليو.

وأوضحت الوزارة أن حصاد «المتأخر من الرطب» يبدأ مع بداية يوليو حتى منتصف أغسطس، ومن أبرز أنواعه: رطب أم رحيم، ورطب زاملي والشهل، ورطب هلالي، بينما يبدأ موسم حصاد التمور من منتصف أغسطس حتى بداية أكتوبر، حيث يبدأ حصاد تمر شيشي من 15 - 25 أغسطس، وتمر خلاص بين 15 - 25 سبتمبر، وتمر رزيز بين 01 - 15 أكتوبر، مشيرة إلى أن محافظة الأحساء تشتهر كذلك بإنتاج أجود أنواع تمور الدبس، ومنها: تمر مرزبان، وتمر حاتمي، وتمر شهل.

يشار إلى أن واحة النخيل في الأحساء تعد الأكبر في العالم، وانضمت إلى قائمة اليونسكو للتراث العالمي، حيث تحتضن المحافظة أكثر من مليوني نخلة، وتنتج سنويا ما يتجاوز 120 ألف طن من التمور، وتتميز بإنتاج أكثر من 20 صنفا من أشهر الأنواع.