الربيعة: دموع أسرة لارا ويارا تحولت لفرحة وأشكر خادم الحرمين .. فيديو

الرياض - علي القحطاني - وجه عبد الله الربيعة، المشرف على عملية فصل التوأم الملتصق السعودي “لارا ويارا”، الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء.

وأكد أن دموع القلق والتوتر لأسرة الطفلتين لارا ويارا تحولت إلى دموع فرحة بعد نجاح عملية فصلهما، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه بقناة الإخبارية.

يذكر أن هذه العملية تعد من أبرز مبادرات البرنامج السعودي لفصل التوائم السيامية، الذي يحظى بدعم مباشر من القيادة، ويجسد التقدم الطبي والإنساني الذي حققته المملكة في هذا المجال.