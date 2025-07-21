شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس.. ارتفاع الحرارة على الشرقية والرياض ورياح على 6 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الاثنين على مناطق المملكة، أن تعاود درجات الحرارة العظمى ارتفاعها على المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقة الرياض.

في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء منها، كذلك على أجزاء من مناطق نجران والمدينة المنورة ومكة المكرمة، تصل إلى شبة إنعدام في مدى الرؤية الأفقية على الطريق الساحلي الواصل إلى جازان.

كما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي جازان وعسير، تمتد إلى أجزاء من مرتفعات منطقة الباحة.

البحر الأحمر

الرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-25 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وبسرعة 25-50 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر على الجزأين الشمالي والأوسط، ومن متر إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي.

حالة البحر: خفيف الموج على الجزأين الشمالي والأوسط، ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي.



الخليج العربي

الرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-40 كم/ساعة.

ارتفاع الموج: من متر إلى مترين.

حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج.

طقس المنطقة الشرقية

نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس من موجة حارة ورياح نشطة وأتربة مثارة على أجزاء من المنطقة الشرقية اليوم الاثنين.

تبدأ الموجة الحارة الساعة 11 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 5 مساء على الخفجي والنعيرية وقرية العليا والأحساء وبقيق.

ويصاحبها في ارتفاع درجات الحرارة من (47 – 48) درجة مئوية.

ويُتوقع أن تشهد حفر الباطن رياحًا نشطة، تبدأ الساعة 8 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 8 مساء.

تتمثل التأثيرات المصاحبة في تدني مدى الرؤية الأفقية، ورياح تصل سرعتها إلى (40 – 49) كيلومترًا/ساعة.

وتشهد أجزاء من الشرقية أتربة مثارة، تبدأ الساعة 8 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 8 مساء.

يشمل التنبيه: الجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة والأحساء والعديد وبقيق والخفجي والنعيرية وقرية العليا.

ويصاحب الأتربة رياح نشطة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترًا.

