لأصحاب المنشآت.. كيفية توصيل هوية مقيم عبر "أبشر أعمال"
الدمام - شريف احمد - تتيح منصة أبشر أعمال خدمة متميزة لصاحب المنشأة تتمثل في طلب توصيل هوية مقيم للعمالة إلكترونيًا.
ويمكن تنفيذ هذه الخدمة في خطوتين كالتالي:
تسجيل الدخول إلى موقع منصة أبشر أعمال
اختيار خدمة توصيل هوية مقيم
تحديث جواز السفر للمقيمين
تتيح منصة أبشر أعمال خدمة لصاحب المنشأة أو المفوض له تحديث معلومات جواز السفر للعمالة من كافة الجنسيات إلكترونيا.
تسجيل الدخول إلى موقع منصة أبشر أعمال
اختيار خدمات أعمالي
اختيار تحديث معلومات الجواز للمقيمين
تهدف المنصة إلى تسهيل وتبسيط الإجراءات الحكومية المتعلقة بالعمالة الوافدة، مثل إصدار وتجديد الإقامات، ونقل الكفالات، وإصدار تأشيرات الخروج والعودة، وغيرها من الخدمات.
أبشر أعمال"أبشر أعمال" هي منصة إلكترونية تابعة لوزارة الداخلية السعودية، مخصصة لخدمة أصحاب المنشآت والمؤسسات في المملكة.
