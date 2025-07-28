«مسك للفنون».. 40 فنانا و50 عملا في معرض «صالة الأمير فيصل بن فهد للفنون: صيف 2025» من «معهد مسك للفنون»

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أطلق “معهد مسك للفنون”، التابع لمؤسسة محمد بن سلمان الخيرية “مسك”، النسخة الثالثة من معرض “صالة الأمير فيصل بن فهد للفنون: صيف 2025″، والذي يأتي هذا العام تحت عنوان “منظور التغيير الاجتماعي بين الأجيال”. يستمر المعرض من 27 يوليو إلى 25 سبتمبر 2025.

وفقًا لبيان المعهد، يتضمن المعرض 43 عملاً فنيًا من فنانين سعوديين ومقيمين في المملكة، يمثلون مختلف الأجيال والممارسات الفنية. يركز المعرض على تطور الهويات الشخصية وتأثيرها على الهويات الجماعية، وكيفية تأثير هذا التفاعل على التغيرات الاجتماعية عبر الزمن.

تتنوع أعمال المعرض بين التركيبات، والرسم، والتصوير الفوتوغرافي، والفن متعدد الوسائط، وفنون الأداء، مما يعكس تطور المشهد الفني السعودي المعاصر.

وأوضحت بسمة الشثري، المدير العام لإدارة التقييم الفني في “مسك للفنون”، أن المعرض يعكس التزام المعهد بتعزيز الحوار الفني بين الأجيال ودعم الفنانين الناشئين. يسهم المعرض في تعزيز الإبداع الفني وتقديم منصة تعبر عن التحولات المجتمعية برؤية فنية، متماشية مع أهداف رؤية 2030 لرفع مكانة الثقافة والفنون في التنمية الوطنية.