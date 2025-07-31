شكرا لمتابعة خبر عن الأمير سلمان بن سلطان يتسلم شهادة اعتماد المدينة المنورة مدينة صحية للمرة الثانية.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تسلم أمير ⁧‫المدينة المنورة‬⁩ سلمان بن سلطان من وزير الصحة فهد الجلاجل، شهادة اعتماد المدينة المنورة كثاني أكبر مدينة مليونية صحية في الشرق الأوسط.

‎وأكد الأمير سلمان بن سلطان أن اعتماد المدينة المنورة مدينةً صحية يُجسّد التزام القيادة الرشيدة بجعل الإنسان محور التنمية، وتحقيق جودة الحياة في مدن المملكة، ويعكس حجم التكامل والتناغم بين الجهات الحكومية والأهلية والمجتمعية في المنطقة. وأشار إلى أن المدينة المنورة ماضية في استكمال مسيرة التحول الحضري والصحي، بما يُسهم في بناء بيئة مستدامة وصحية، ويضعها في موقع متقدّم إقليميًا ودوليًا، بوصفها نموذجًا تنمويًا رائدًا ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030.

‎ووجّه أمير منطقة المدينة المنورة شكره وتقديره إلى فهد الجلاجل وزير الصحة وكافة منسوبي فرع الوزارة في المنطقة، لجهودهم في دعم وتطوير منظومة الرعاية الصحية. وللمهندس فهد البليهشي أمين منطقة المدينة المنورة، الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة، مثمنًا الجهود الملموسة التي يستشعرها الجميع في تنمية القطاعين الصحي والحضري، بما ينعكس إيجابًا على جودة الحياة في المنطقة.