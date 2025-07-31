شكرا لقرائتكم خبر تدشين مهرجان الأطاولة التراثي الثامن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن وكيل إمارة منطقة الباحة عبدالمنعم بن ياسين الشهري، فعاليات مهرجان الأطاولة التراثي في نسخته الثامنة، ومشروع تأهيل المكونات الأساسية للقرية التراثية بالأطاولة من قبل هيئة التراث، بحضور عدد من المسؤولين، والزوار والمهتمين بالتراث والثقافة.

وتجول وكيل إمارة المنطقة في أروقة المهرجان، الذي تنظمه جمعية التنمية الأهلية الاجتماعية بالأطاولة بمقر سوق الربوع، مطلعا على ما تحويه السوق من أركان متنوعة.

واشتمل الحفل المعد بهذه المناسبة على كلمة لأهالي الأطاولة تناولت تاريخ سوق ربوع قريش، وقصيدة شعرية، وأوبريتا بمشاركة فرقة تهامة للفنون الشعبية، ثم كُرم الرعاة والمسهمون في نجاح الفعاليات.

ويضم المهرجان العديد من الفعاليات التي تبرز ملامح الماضي، وأركانا للأسر المنتجة التي تعرض أشهر الملبوسات القديمة والأكلات الشعبية، إلى جانب عرض مباشر لكيفية البناء بالحجر ونحته والزراعة والحصاد في القدم، إضافة إلى أركان الفنون التشكيلية.

ويبرز في القرية التراثية بالأطاولة متحف يضم العديد من القطع التراثية المختلفة، ويشهد مسرح المهرجان أمسيات شعرية ومسابقات متنوعة، إلى جانب إقامة ألوان من الفنون الشعبية.