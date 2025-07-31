شكرا لقرائتكم خبر انطلاق الحملة الإرشادية الزراعية بمنطقة الباحة لتعزيز الإنتاج وتنمية القطاع الزراعي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلقت بمنطقة الباحة فعاليات الحملة الإرشادية الزراعية التي تنظمها وزارة البيئة والمياه والزراعة، ممثلة بالإدارة العامة للإرشاد الزراعي، ضمن سلسلة من البرامج الإرشادية التي تنفذ في مختلف مناطق المملكة؛ بهدف تطوير القطاع الزراعي وتقديم الدعم الفني والإرشادي للمزارعين ومربي الثروة الحيوانية والسمكية.

وأوضح مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة المهندس فهد مفتاح الزهراني، أن الحملات التي تقام حاليا في عدد من محافظات منطقة الباحة من خلال ورش العمل، تهدف إلى نشر الوعي بين المزارعين ومربي الماشية والصيادين، وتعزيز التواصل مع الشرائح المستهدفة، وتوجيه رسالة إرشادية تسهم في رفع كفاءة الإنتاج المحلي وتحقيق الأمن الغذائي، إضافة إلى تعزيز الاستفادة المثلى من الموارد الطبيعية.

وأشار إلى أن الحملة تعنى بنقل المعرفة وتقديم خدمات ميدانية مباشرة، وتشمل التعريف بالممارسات الزراعية السليمة، والتقنيات الحديثة، والجهات الداعمة، إلى جانب توعية المزارعين بأهمية الاستثمار في القطاع النباتي والحيواني والسمكي، وربطهم بالجهات التمويلية والداعمة.

وتأتي هذه الحملة ضمن جهود الوزارة المستمرة لتحقيق مستهدفات التنمية الزراعية المستدامة، ورفع جودة وكفاءة الإنتاج الزراعي في المملكة، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة، من بينها وكالات الوزارة المعنية، والجمعيات الزراعية، والشركات المتخصصة، إلى جانب عدد من الجهات ذات العلاقة مثل: الجمعية السعودية للزراعة العضوية، والمركز الوطني للوقاية من الآفات والأمراض الحيوانية ومكافحتها.