أخبار من السعودية.. بمشاركة 1440 طالبة.. تعليم جدة تختتم فعاليات برنامج "أبطال البيت" الصيفي

ورش مجالات علمية وتقنيات ومهارية

عروض الحفل الختامي

الدمام في الاثنين 4 أغسطس 2025 05:44 مساءً كتب شريف احمد - اختتمت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة، اليوم الاثنين، فعاليات برنامج "أبطال البيت" الصيفي، الذي استمر لأربعة أسابيع في مقر المركز العلمي، وشهد مشاركة أكثر من 1440 طالبة من المرحلتين المتوسطة والثانوية، ضمن شراكة نوعية بين تعليم جدة وشركة البيك للأنظمة الغذائية.وشكّل البرنامج منصة تدريبية ملهمة للطالبات، حيث تلقين خلالها ورشًا عملية في مجالات علمية وتقنية ومهارية، شملت الذكاء الاصطناعي، والروبوت، وأساسيات الكهرباء، والزراعة، والحرف اليدوية، والصحة واللياقة، إلى جانب ورش "من الخامة إلى الفكرة" ومفاهيم الوقاية والحماية.وشهد الحفل الختامي حضورًا نوعيًا تخلله عرض مرئي لمسيرة البرنامج، وكلمة للمتدربات عبّرن فيها عن امتنانهن لإتاحة هذه التجربة الثرية التي ساهمت في تنمية قدراتهن وبناء ثقتهن بأنفسهن. كما قُدّمت كلمة من ممثلة شركة البيك، ليلى أبو غزالة، أكدت فيها التزام الشركة بدعم المبادرات الشبابية ذات الأثر المجتمعي.وتضمن الحفل أيضًا عرضًا لمبادرة "البيك الصيفي التطوعي"، إلى جانب تنظيم معرض مصاحب لأعمال الطالبات، عكس مستوى الإبداع والاحترافية التي اكتسبنها خلال البرنامج، واختُتم بتكريم المتدربات والداعمين.يأتي برنامج "أبطال البيت" ضمن جهود تعليم جدة لاستثمار الإجازة الصيفية في صقل مهارات الطالبات، وتعزيز روح المبادرة والعمل التطوعي، بما يعزز من جاهزيتهن لمستقبل واعد قائم على الابتكار والمنافسة.