شكرا لقرائتكم خبر مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يطلق برنامج «شهر اللغة العربية» في أذربيجان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلق مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية أمس، برنامج عنوانه «شهر اللغة العربية» في جمهورية أذربيجان، يستمر حتى 31 أغسطس 2025م، وذلك ضمن مشروع علمي ينفذه المجمع في عدد من دول العالم، لدعم تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها.

ويعزز البرنامج من حضور اللغة العربية دوليا، ويوثق التعاون العلمي والأكاديمي بين المملكة العربية السعودية والمؤسسات التعليمية والجامعات في جمهورية أذربيجان.

وعبر الأمين العام للمجمع الدكتور عبدالله بن صالح الوشمي عن شكره لسفارة خادم الحرمين الشريفين في جمهورية أذربيجان على دعمها المتواصل، مشيرا إلى أن هذا البرنامج يعد تتويجا لتعاون مثمر مع شركاء المجمع في هذا البلد الصديق؛ لتقديم حزمة متكاملة من الأنشطة التعليمية والثقافية.

وأكد أن البرنامج يسهم في تنمية كفايات المعلمين والمتعلمين في مجال تعليم اللغة العربية؛ من خلال فعاليات نوعية تركز على تطوير المهارات التعليمية، وتنفذ بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وينفذ البرنامج بالشراكة مع عدد من الجامعات والمؤسسات الأكاديمية في العاصمة باكو، مستهدفا المعلمين والطلاب والمهتمين باللغة العربية من الناطقين بغيرها.

ويعد (شهر اللغة العربية) في جمهورية أذربيجان امتدادا لسلسلة النجاحات التي حققها المجمع في تنفيذ البرنامج في دول عديدة، من بينها: جمهورية أوزبكستان، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية الصين الشعبية، وجمهورية الهند، وجمهورية فرنسا، وجمهورية البرازيل الاتحادية، ومملكة تايلاند، ومملكة ماليزيا، ومملكة إسبانيا. ويواصل المجمع من خلال هذه المبادرات توسيع نطاق برامجه اللغوية والثقافية على المستوى الدولي؛ دعمًا للغة العربية وتعزيزا لحضورها عالميا.