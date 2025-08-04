شكرا لمتابعة خبر عن المتهم بقتل الطالب السعودي في بريطانيا يمثل أمام المحكمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشفت شرطة كامبريدج في بيان صدر اليوم الاثنين، توجيه تهمة القتل وحيازة سكين في مكان عام إلى رجل يبلغ من العمر 21 عامًا، من كامبريدج البريطانية، بعد أن طعن طالباً سعودياً يبلغ من العمر 20 عاماً، حتى الموت في هجوم وصفته الشرطة بأنه «غير مبرر».

وأفادت الشرطة إن المتهم سيمثل أمام محكمة بيتربورو الجزئية اليوم (4 أغسطس)، مضيفة:«من المقرر إجراء تشريح للجثة يوم الثلاثاء».

وتابعت:«أُلقي القبض على رجل يبلغ من العمر 50 عامًا، وهو أيضًا من المدينة، للاشتباه في مساعدته لمجرم. ولا يزال رهن الاحتجاز»، لافتة إلى أن الطالب السعودي محمد يوسف القاسم كان في برنامج تدريبي لمدة 10 أسابيع في كامبريدج.

وكان المبتعث السعودي محمد يوسف القاسم، تعرّض للطعن مساء يوم الجمعة الماضي جنوب مدينة كامبريدج البريطانية، حيث يدرس اللغة الإنجليزية في معهد «إي إف إنترناشونال لانغويتش كامبوسز» الخاص، لتعليم اللغة الإنجليزية.