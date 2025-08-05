شكرا لقرائتكم خبر بدء توافد المزارع الدولية المشاركة في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت المزارع الدولية في التوافد إلى العاصمة الرياض، للمشاركة في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025، الذي ينظمه نادي الصقور السعودي خلال الفترة من 5 إلى 25 أغسطس الحالي، ويعد المزاد الأكبر من نوعه على مستوى العالم.

واحتوت الدفعة الأولى القادمة إلى المزاد على أكثر من 58 صقرا من مختلف الأنواع، قادمة من مزرعة جون لاجون من كندا، أبرزها صقور من نوع جير بيور، و28 صقرا قدمت من مزرعة يورغن سيلبر من النمسا، و 14 صقرا من مزرعة BG Falcons التشيكية، نقلت عبر رحلات جوية مخصصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وبمتابعة دقيقة من نادي الصقور السعودي، لضمان تطبيق أعلى المعايير اللوجستية في نقلها.

وفور وصول الصقور إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض، نقلت مباشرة إلى مربط النادي في ملهم، المقر المعتمد لإيواء جميع الصقور المشاركة في المزاد، إذ تخضع لبرامج رعاية صحية متكاملة وإشراف بيطري متخصص، بما يضمن سلامتها واستقرارها قبل انطلاق المزاد.

ويولي نادي الصقور السعودي اهتماما بعمليات النقل والاستقبال، مع اعتماد مسار موحد لجميع المزارع الدولية المشاركة، يضمن سلامة الصقور وتوفير بيئة مهيأة تحاكي بيئتها الطبيعية، ويشرف فريق من الأطباء البيطريين والمختصين على استقبالها، وتجرى لها فحوصات دقيقة للتأكد من حالتها الصحية، وذلك ضمن منظومة متكاملة تمتد من لحظة شحن الصقر من بلد الإنتاج حتى وصوله إلى أرض المزاد.

ومن المقرر أن تتواصل، خلال الأيام المقبلة، عمليات وصول مزارع الإنتاج العالمية المشاركة، فيما يستقطب المزاد نخبة سلالات الصقور عالميا، ويعزز مكانة المملكة بصفتها مركزا إقليميا وعالميا لموروث الصقارة، وداعما رئيسا لمزارع الإنتاج محليا ودوليا.