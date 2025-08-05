شكرا لقرائتكم خبر غرفة أبها واللجنة الوطنية الصناعية تبحثان آليات تحفيز الاستثمار في عسير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استضافت غرفة أبها، اجتماعا موسعا مع اللجنة الوطنية الصناعية التابعة لاتحاد الغرف السعودية؛ لبحث سبل تعزيز التعاون الصناعي، وتطوير الفرص الاستثمارية في منطقة عسير.

وناقش الجانبان خلال الاجتماع فرص الاستثمار في الصناعات التحويلية والخدمات اللوجستية، وسبل تطوير البنية التحتية الصناعية، وتذليل التحديات أمام المستثمرين، إضافة إلى بناء شراكات متعددة للاستفادة من الميزات التنافسية التي تتمتع بها عسير، مثل: المناخ المعتدل، والموقع الجغرافي المميز.

وأكد رئيس مجلس إدارة غرفة أبها، حسن معجب الحويز أن منطقة عسير تضم منشآت صناعية متنوعة تعزز مكانتها كوجهة استثمارية واعدة، مبينا أن هذا الاجتماع يعكس اهتمام الجهات الوطنية بتنمية القطاع الصناعي في مختلف مناطق المملكة، ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية.

من جهته أشار رئيس اللجنة الوطنية الصناعية، إبراهيم آل الشيخ، إلى أن زيارة منطقة عسير تهدف إلى تذليل العقبات وتقديم حلول مبتكرة للنهوض بالقطاع الصناعي، مؤكدا أن المنطقة تزخر بمقومات كبيرة تتطلب الاستثمار الأمثل لتحقيق تنمية صناعية متوازنة على مستوى المملكة.