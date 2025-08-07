شكرا لقرائتكم خبر غرفة مكة توقع اتفاقية للشراكة الاستراتيجية مع معرض سيريدو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت غرفة مكة المكرمة، اتفاقية شراكة استراتيجية مع معرض سيريدو للتطوير والتمليك العقاري 2025، في خطوة تهدف إلى دعم القطاع العقاري وتعزيز فرص الاستثمار والتنمية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأكدت الغرفة أن هذه الشراكة الاستراتيجية تمثل خطوة عملية لدعم المبادرات التي ترفع من تنافسية السوق وتسهم في تقديم حلول مبتكرة للتملك والاستثمار العقاري، مشيرة إلى أن وجودها في هذا الحدث يفتح قنوات تعاون أوسع مع مختلف الجهات ذات العلاقة.

وتأتي هذه الشراكة لتعكس حرص غرفة مكة المكرمة على أن تكون شريكا فاعلا في المبادرات والمعارض النوعية التي تسهم في تحفيز بيئة الأعمال وفتح آفاق أوسع للمستثمرين ورواد القطاع العقاري.