خدمة نقل وشحن التمور من كرنفال بريدة لجميع مناطق المملكة ودول الخليج

عدن - ياسمين عبدالعظيم - كرنفال بريدة يوفر منطقة خدمات مساندة لنقل وشحن التمور

يعتبر كرنفال بريدة للتمور منطقة للخدمات المساندة لنقل وشحن التمور إلى جميع مناطق المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي. يستقبل الشركات المتخصصة في نقل وتغليف التمور مئات الأطنان من التمور يوميًا، لنقلها عبر سيارات مبردة ومجهزة لضمان وصول التمور بحالة جيدة.

الشباب يشاركون في عمليات نقل وشحن التمور

الشباب يشاركون في عمليات نقل وشحن الكميات الكبيرة من التمور إلى جميع مناطق المملكة ودول الخليج عبر برادات مخصصة. تتواجد مجموعة من سيارات نقل التمور المبردة في مواقع تم اختيارها بعناية من قبل إدارة الكرنفال للشحن والتصدير.

الكرنفال يستقطب متسوقين وتجار تمور

يعتبر كرنفال بريدة مكانًا يستقطب في كل عام متسوقين وتجار تمور من دول الخليج العربية. ويحظى الكرنفال بإقبال كبير من شرائح المجتمع المتعددة، حيث يُعد أحد أهم الوجهات الاقتصادية للشباب في مجال تجارة التمور ويُلهمهم بمزيد من النجاح والازدهار.