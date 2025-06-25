مونديال الأندية: الترجي يلحق بالوداد والعين والأهلي خارج المسابقة بخسارته أمام تشلسي

الرياص - اسماء السيد - فيلادلفيا (الولايات المتحدة) : لحق الترجي التونسي بقائمة الأندية العربية المودّعة لمسابقة كأس العالم للأندية بكرة القدم، بعد خسارته أمام تشلسي الإنكليزي 0 3 الثلاثاء على ملعب لينكولن فايننشال فيلد في فيلادلفيا، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة.

وانضم الترجي إلى الوداد المغربي والعين الإماراتي من المجموعة السابعة، والأهلي المصري من الأولى، فيما تبقى فرصة الهلال السعودي في التأهل إلى ثمن النهائي قائمة من المجموعة الثامنة.

وتأهل تشلسي عن المركز الثاني خلف فلامنغو البرازيلي الذي تعادل مع لوس أنجليس أف سي الأميركي 1 1 على ملعب كامبينغ وورلد ستاديوم في أورلاندو وكان ضمِن الصدارة قبل انطلاق هذه الجولة.

وبدا أن الترجي تأثر بغياب نجمه الجزائري يوسف بلايلي الذي غاب عن المباراة بداعي الإيقاف، فلم تكتمل هجماته وفشل بالتسديد على المرمى طوال المباراة، مقابل سيطرة شبه مطلقة من تشلسي الذي دخل المباراة من دون عدد من لاعبيه الأساسيين.

في بداية المباراة، حاول المدافع بونوا بادياشيل التسجيل لتشلسي برأسية جانبت القائم الأيسر للمرمى (4)، ثم جرّب الوافد الجديد ليام ديلاب من على مشارف المنطقة لكن تسديدته كانت سهلة بين يدي الحارس بشير بن سعيد (15).

وحاول جوش أتشامبونغ الذي اعتمد عليه المدرب الإيطالي إنتسو ماريسكا في كونفرنس ليغ، بتسديدة من خارج المنطقة أبعدها بن سعيد (36).

وتابع تشلسي ضغطه حتى أثمر هدفا برأسية توسين أدارابيويو الذي ارتقى لكرة وصلته من الأرجنتيني إنتسو فرنانديس نفذها من ركلة حرة (45+3).

وأضاف ديلاب الثاني بعدها بدقيقتين، حين استلم كرة من فرنانديس ومرّ ببراعة عن ياسين مرياح وسدد كرة زاحفة اكتفى بن سعيد بمراقبتها تدخل مرماه (45+5).

في الشوط الثاني حاول خليل القنيشي تقليص الفارق بتسديدة بعيدة فوق المرمى (48). ردّ عليه فرنانديس بتسديدة من داخل المنطقة غيّر الدفاع اتجاهها ومرت فوق المرمى إلى ركنية (52).

وتابع تشلسي سيطرته حتى احتسب الحكم ركلة جزاء على اعتبار وجود لمسة يد من مرياح، لكنه تراجع عن قراره بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد "في ايه آر" (79).

وسجل البديل تايريك جورج الثالث بتسديدة قوية حاول بن سعيد التصدي لها لكنها أكملت طريقها إلى المرمى (90+7)