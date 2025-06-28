الامارات | الشحي.. سنة أولى «منتخب سلة الكراسي المتحركة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رغم أنه في سن الـ22 فقط، إلا أن الشاب الإماراتي ثاني الشحي، استطاع تمثيل الدولة بكل فخر في مؤتمر الرياضيين العالميين لأصحاب الهمم، الذي اختتم أمس في ألمانيا، بالتزامن مع افتتاح المقر الجديد للجنة البارالمبية الدولية في مدينة «بون»، ليؤكد أن الطموح لا يعترف بالعقبات، وأن الإرادة تصنع الفارق.

الشحي الذي أكمل أخيراً عامه الأول في صفوف منتخب الإمارات لكرة السلة على الكراسي المتحركة، يُعد من أبرز الوجوه الصاعدة في رياضات أصحاب الهمم، ويمزج بين التميز الرياضي والنجاح الأكاديمي، حيث يستعد للتخرّج في جامعة الشارقة حاصلاً على بكالوريوس في «علم النفس والاجتماع».

ونجح الشحي في تسطير تاريخ من النجاح وإثبات الذات وتحدي الإعاقة، إذ تمكن من تمثيل الدولة عبر منتخبين وطنيين في الوقت ذاته، بلعبتي «سلة الكراسي المتحركة» و«تنس الطاولة»، حيث ستشهد بطولة آسيا للشباب التي ستقام في دبي نهاية العام الجاري، مشاركة الشحي في اللعبتين خلال البطولة نفسها.

وقال الشحي لـ«الإمارات اليوم»، إن «الاهتمام والدعم الذي تحظى به رياضة أصحاب الهمم في الدولة، وتشجيع والدي، مثّل حافزاً كبيراً لدي في كسر حاجز الرهبة، والذهاب في سن السادسة للانتساب إلى نادي الثقة للمعاقين في الشارقة، وبدء مسيرتي الرياضية مع «السباحة»، قبل الانتقال لاحقاً للعبة تنس الطاولة التي مثلت بوابة انتسابي للمنتخبات الوطنية، قبل أن يدفعني الفضول في عام 2021 لتدشين مسيرتي مع «سلة الكراسي المتحركة»، والمشاركة في الدوري الإماراتي، وهو ما مهد لانضمامي للمرة الأولى إلى صفوف المنتخب الوطني في العام الماضي».

وأوضح: «تمتلك رياضة (أصحاب الهمم) الإماراتية سجلاً حافلاً، من خلال الرواد الأوائل من الأبطال الذين سجلوا حضورهم على منصات التتويج العالمية، وهو الأمر الذي قادني بسن مبكرة لكسر حاجز الخوف، والدخول في هذه الرياضة، بطموح تمثيل المنتخبات الوطنية، ورفع علم الدولة في كبرى المحافل الدولية».

وأضاف: «تنس الطاولة من الرياضات الفردية التي أعشق ممارستها، وتتيح للاعب تحقيق طموحاته في الصعود لمنصات التتويج، إلا أن التحدي الأكبر يكمن في الذهاب بطموحاتك إلى لعبة جماعية تتطلب التعاون والانسجام لتحقيق الإنجاز، مثل سلة الكراسي المتحركة، وأنا سعيد بوجودي ضمن صفوف المنتخب، وأحظى بتشجيع من اللاعبين الأكبر مني سنّاً».

وعن مهمته الخارجية في مؤتمر ألمانيا، قال: «حصولي على تشريف الدولة في مؤتمر عالمي، يعكس مدى الدعم الذي تحظى به المواهب الشابة في الدولة، خصوصاً أنني توليت خلال المؤتمر التعريف بريادة الإمارات في دعم هذه الشريحة المجتمعية، والأندية التي تضمها الدولة، وتعد الأفضل عالمياً، بجانب البطولات العالمية التي تستضيفها الإمارات، وتعد على الدوام رقماً صعباً من حيث التنظيم ورفعة المنافسات».