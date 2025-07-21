زد يضع الرتوش الأخيرة لحسم صفقة أحمد نادر السيد (خاص)



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

يضع مسؤولو نادي زد الرتوش الأخيرة في صفقة التعاقد مع حارس المرمى المصري بصفوف باوك اليوناني أحمد نادر السيد خلال الفترة الجارية.

وأوضح مصدر مطلع على الصفقة في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الإثنين أن حال إتمام الاتفاق بين الناديين سيوقع أحمد نادر السيد على عقد لمدة 3 سنوات مع زد وستكون نسبة إعادة البيع 20%.

أحمد نادر السيد صاحب الـ 22 عاماً كان قد انضم لصفوف باوك خلال الانتقالات الشتوية لموسم 2023/24 قادمًا من شباب الزمالك.

وسبق وخاض أحمد نادر السيد تجربة احترافية برديف فريق فيزيلا البرتغالي.

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