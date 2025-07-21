القضاء الإنكليزي يرفض استئنافا ضد مشروع توسعة ويمبلدون

الرياص - اسماء السيد - لندن : رفضت المحكمة العليا في لندن الإثنين استئنافا قدمه معارضو التوسعة المقترحة لملاعب بطولة ويمبلدون لكرة المضرب، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، هذا الموسم.

ويريد منظمو بطولة الملاعب العشبية الشهيرة التي تقام تصفياتها في روهامبتون على بُعد بضعة كيلومترات من ويمبلدون، ضمها إلى نادي عموم إنكلترا.

ولتحقيق هذه الغاية، يخططون لبناء 38 ملعبا جديدا وملعب يتسع لـ8 آلاف مقعد على ملعب غولف سابق يقع في منتزه بالجهة المقابلة للملاعب حيث تقام البطولة حاليا.

لكن هذا المشروع الذي من شأنه أن يضاعف حجم الموقع ثلاث مرات تقريبا، يواجه معارضة من قبل جمعية "أنقذوا حديقة ويمبلدون" التي اتخذت إجراءات قانونية ضد رخصة التخطيط الممنوح لمنظمي المشروع في عام 2024 من قبل منطقة لندن الكبرى.

وأوضح محامو جمعية "أنقذوا حديقة ويمبلدون" أن هذا الترخيص "غير منطقي" وينتهك بعض القيود المفروضة على استخدام المنتزه الذي من المقرر استغلاله لتوسعة ملاعب ويمبلدون.

ورفضت المحكمة العليا هذه الحجج الإثنين، مما أثار استياء المدعين الذين وصفوا القرار في بيان بأنه "مخيب للآمال".

وأضافت الجمعية أنها "ستواصل القتال" ومن المتوقع أن تطعن في القرار الصادر الإثنين.

وكان مدير البطولة جايمي بيكر أكد في أوائل تموز/يوليو الحالي في مؤتمر صحافي على "حماس" المنظمين المستمر لمشروع التوسع.

وقال "نعلم أنه يتعين علينا قطع خطوات عدة في الأشهر المقبلة، ونعمل بأقصى ما في وسعنا ونستمع باستمرار"، مضيفا "في نهاية المطاف، نريد تحقيق أفضل نتيجة للمنطقة، لويمبلدون، وللبلاد".