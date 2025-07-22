أخبار الرياضة المصرية اليوم الإثنين 21 - 7 - 2025

استقبل الدكتور مصطفي عزام، المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم ، صباح اليوم الاثنين، إيجور مندوب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ومحاضر تقنية الفيديو المعتمد من فيفا، الذي يشرف على معسكر تدريب الحكام على الجزء العملي فى الملعب وسيارات VAR الذي ينطلق اليوم.

يخضع حسن شحاتة ، أسطورة الكرة المصرية ونادي الزمالك السابق، لعملية جراحية اليوم الإثنين في أحد المستشفيات، بعدما تعرض خلال الساعات الماضية لوعكة صحية مفاجئة وخضع لبعض الفحوصات الطبية. وكانت توصية الطبيب بضرورة إجراء جراحة في أسرع وقت ومتابعة الحالة بعدها.

بدأ حسين الشحات نجم النادي الاهلي تنفيذ برنامج تأهيلي للتعافي من شد عضلة السمانة الذي تعرض له في التدريبات الأخيرة، وسوف يتسبب في غيابه عن ودية الأهلي مع الملعب التونسي في الثامنة مساء اليوم الاثنين.

جهز مسئولو جهاز الكرة بنادى الزمالك المذكرة الخاصة بأحمد فتوح وواقعة حضوره إحدى الحفلات الغنائية فى الساحل الشمالي دون إذن النادي، بعد خروجه من معسكر الفريق بالعاصمة الإدارية بداعي مرض عمه، تمهيدا لتقديمها إلى الشئون القانونية بالنادى، لحسم موعد التحقيق مع اللاعب.