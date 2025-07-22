دورة تورونتو: ألكاراس ينضم إلى سينر وديوكوفيتش على لائحة المنسحبين

الرياص - اسماء السيد - مونتريال : انضم الإسباني المصنف ثانيا عالميا كارلوس ألكاراس إلى لائحة المنسحبين عن دورة تورونتو الكندية لماسترز الألف نقطة في كرة المضرب والتي تضم المصنف الأول الإيطالي يانيك سينر والنجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش، وذلك للتعافي من بطولة ويمبلدون، وفقا لما أعلنه المنظمون الإثنين.

وخسر الإسباني البالغ 22 عاما أمام سينر في نهائي ويمبلدون في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما كان يمنّي النفس بالتتويج على الملاعب العشبية للمرة الثالثة تواليا وزيادة غلّته من الألقاب في الغراند سلام إلى ستة.

وقال ألكاراس في بيان "أشعر بحزن شديد لغيابي عن دورة تورونتو. بذلت قصارى جهدي لأكون مستعدا للبطولة التي أستمتع بالمشاركة فيها، لكنها تأتي مبكرا جدا بالنسبة إلي في طريقي للتعافي من ويمبلدون".

وأضاف "أتمنى التوفيق للبطولة وأتطلع للعودة إلى الملاعب الكندية العام المقبل".

وحقق الإسباني أفضل نتيجة له في كندا عام 2023 ببلوغ ربع النهائي قبل الخسارة أمام الأميركي تومي بول.

وعبّر مدير البطولة كارل هايل عن خيبة أمله بانسحاب المصنف ثانيا "من المخيب للآمال خسارة لاعب بمستوى كارلوس، فنحن نعلم أن جماهيرنا كانت تتوق لمشاهدته".

وتابع "على الرغم من بروزه على الساحة منذ فترة، إلا أنه لا يزال في بداية مسيرته، وستكون هناك فرص كثيرة للكنديين لرؤيته مجددا في المستقبل".

كما أعلن الأميركي سيباستيان كوردا (المصنف 33) انسحابه لإصابة في الساق والبولندي هوبرت هوركاتش (المصنف 38) لإصابة في الركبة.