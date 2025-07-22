الكولومبي دياس مصمّم على الانتقال من ليفربول إلى بايرن ميونيخ (تقارير)

الرياص - اسماء السيد - ليفربول : يعقد الجناح الكولومبي لنادي ليفربول الإنكليزي لكرة القدم لويس دياس العزم على الالتحاق ببايرن ميونيخ الألماني خلال فترة الانتقالات الحالية، بحسب ما أفادت تقارير صحافية.

ويأمل اللاعب البالغ من العمر 28 عاما أن يقدّم بطل ألمانيا عرضا جديدا لنظيره الإنكليزي خلال الأيام القليلة المقبلة لإتمام الصفقة، وذلك وفقا لشبكة "إي أس بي أن" الرياضية.

ورفض حامل لقب الدوري الإنكليزي عرضا بقيمة 67.5 مليون يورو (79 مليون دولار) من طرف النادي البافاري الأسبوع الماضي، غير أن الأخير سيرفع من قيمة العرض إلى 70 مليونا إضافة إلى الحوافز، على اعتبار أن التعاقد مع الكولومبي يأتي على رأس سلّم أولوياته في المركاتو الحالي.

وعاش دياس في الموسم الماضي أفضل فتراته مع فريق المدرب الهولندي أرنه سلوت، بتسجيله 17 هدفا ساهم من خلالها بتتويجه بلقب الدوري الإنكليزي للمرة العشرين في تاريخه.

لكنه على الرغم من ذلك ينوي المضي قدما في مسيرته بعيدا عن ملعب أنفيلد وخوض تجربة جديدة، وهو ما أعلم به مسؤولي النادي في أكثر من مناسبة.

وكان دياس يأمل بالانتقال إلى برشلونة الإسباني الذي رأى فيه تعاقدا مثاليا لإكمال أضلاع المثلث الهجومي مع نجمه الشاب لامين جمال والبرازيلي رافينيا، بيد أن ليفربول رفض عرض النادي الكاتالوني البالغ 65 مليون جنيه استرليني (87.6 مليون دولار)، فقرر بطل إسبانيا صرف النظر عن الصفقة والبحث عن بدائل أخرى.

وتُشكّل عدم مرونة ليفربول حتى الآن عائقا أمام تحقيق رغبة الكولومبي، لكن مع تبقّي أكثر من شهر على إغلاق فترة الانتقالات الحالية، توقّعت التقارير أن يلين موقف "الحمر"، لاسيّما أن لاعبه رفض تجديد عقده الذي ينتهي بعد عامين.

وبرز فريق سلوت كأحد أكثر الأندية الإنكليزية نشاطا في سوق الانتقالات هذا الصيف، بإنفاقه 116 مليون جنيه استرليني لضم صانع الألعاب الألماني فلوريان فيرتس من باير ليفركوزن، بالإضافة إلى التعاقد مع المدافعين الهولندي جيريمي فريمبونغ من النادي عينه والمجري ميلوش كيركيز من مواطنه بورنموث.